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Doğu’da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrecek

ERZURUM HABERLERİ  | 14.08.2020 11:26 | Son Güncelleme

Doğu’da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinde olması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ağrı çevrelerinin ise zamanla çok bulutlu olması beklenirken kentin güney kesimlerinde öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 6, Kars'ta 8, Erzurum ve Ağrı’da 13, Erzincan'da 15, Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Erzincan'da 30, Iğdır'da 29, Ağrı ve Erzurum'da 26, Kars'ta 24, Ardahan'da 22 derece olacak.

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