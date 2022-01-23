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Doğu'da soğuk hava

23.01.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24 derece ile Kars'ta ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, Erzincan çevresi sabah ve Erzurum çevreleri de öğleden sonra karlı olacak.

Kar yağışının Erzincan çevresinde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 24, Ağrı'da 20, Ardahan'da 18, Iğdır'da 13, Erzurum ve Tunceli'de 8, Erzincan'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın, Iğdır ve Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 12, Ardahan'da 11, Kars'ta 8, Erzurum'da 4, Tunceli'de 3 derece olması öngörülüyor.

Bölgede buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

- Akarsular dondu, ağaçlar kırağıyla kaplandı

Iğdır'da Aras Dağları'nın eteklerindeki Ünlendi Deresi, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.

Sıcaklığın sıfırın altında 13 dereceye kadar düştüğü kentte, suların içinde kalan bazı ağaçlar da dondu.

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle dereler buzla kaplandı. Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, vatandaşlar araçlarını battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Belediye ekipleri caddelerde karla mücadele çalışması yürüttü.

Tunceli'de de sabah saatlerinde etkili olan kar nedeniyle mahalle ve sokaklar beyaza büründü.

Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi, belediye ekipleri de caddelerde kar küreme çalışması yürüttü.

Sokak ve yaban hayvanları kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Kars'ta dondurucu soğuklar nedeniyle, ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı. Bazı araçların yakıt depolarının donduğu kentteki sulak alanların büyük bölümü buzla kaplandı.

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