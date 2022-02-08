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Doğu'da üç ilde 17 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

08.02.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu'da üç ilde 17 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerde kar ve tipi nedeniyle 10 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Dünden bu yana 22 yerleşim yerinin yolunu açan karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte devam eden kar ve soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu. İtfaiye ekipleri okulların çatılarında öğrenciler için tehlike oluşturan buzları kırmak için çalışma başlattı.

- Bitlis

Bitlis'te kar nedeniyle kapanan 7 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel idaresi ekipleri, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kentte, kardan kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

- Muş/Hakkari

Muş'ta kardan kapanan 366 köy yolu açıldı.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kardan kapanan tüm köy yollarının açıldığını belirterek, genişletme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar ve tipi nedeniyle kapanan 7 köy ve mezra yolu karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

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