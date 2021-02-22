YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Doğu'daki 4 ilde 78 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Doğu'daki 4 ilde 78 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

22.02.2021 11:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu'daki 4 ilde 78 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş, Bitlis ile Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 78 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 57 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Yolların açılması için karla mücadele çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde de kar temizleme ve tuzlama yaptı.

- Hakkari

Hakkari'de son günlerde etkili olan karın ardından başlayan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kent genelinde kapalı olan 1 köy ve 4 mezra yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar yağışının ardından kapanan 31 köy yolunun ulaşıma açıldığını söyledi.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaparken, Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri de uzun uğraşlar sonucu Hasköy-Mutki güvenlik yolunu açtı.

İş makinesi Operatörü İdris Karakan, bölgede 10 günden beri karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirtti.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolun sürekli kapandığını ifade eden Karahan, şöyle konuştu:

"Fırtına nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düşüyor. Kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaştı. Fırtınadan dolayı açtığımız yol tekrar kapanıyor. Zor koşullarda çalışıyoruz. Yolu sürekli açık tutmak için gayret gösteriyoruz."

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da 16 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

Van Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
05:20
Sabah
06:41
Öğle
12:25
İkindi
15:29
Akşam
17:58
Yatsı
19:15

Van Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Polater Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Atabay Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı

Van’da trafik kazası: 4 yaralı

Van’da trafik kazası: 4 yaralı

Van Büyükşehir Belediyesi’nden karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi’nden karla mücadele çalışması

Van’da 115 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da 115 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Erciş’te yoğun kar yağışı

Erciş’te yoğun kar yağışı

Kuşlar için ağaçlara elma astı

Kuşlar için ağaçlara elma astı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.