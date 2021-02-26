Doğuma gün sayan Emily Ratajkowski kitap yazdı

Oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evli olan ve ilk bebeklerini kucaklarına almak için geri sayıma başlayan Emily Ratajkowski, yayın dünyasında adını duyurmaya hazırlanıyor.

Kitabının kapağını paylaşan 29 yaşındaki model Ratajkowski, ön siparişinin açıldığını belirterek, bunun kendisi için gerçek üstü bir durum olduğunu ifade etti.

"OKUMANIZ İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Emily Ratajkowski, "Bunu okumanız için sabırsızlanıyorum" diyerek, kitabının 2022 yılında piyasaya çıkacağını açıkladı.

Ratajkowski, kitabında; feminizm, erkek ve kadın ilişkileri, cinsiyet ile ilgili konularda kendi kişisel keşiflerini anlattığını söyledi.

