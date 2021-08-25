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"Doğunun Çukurovası" Iğdır, yem bitkisi üretiminde de adından söz ettiriyor

25.08.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Verimli toprakları ve mikroklima özelliğiyle birçok sebze, meyve ve hububat çeşidinin yetiştirildiği kentte çiftçiler, son yıllardaki destek ve teşviklerle hayvan yemi olarak kullanılan silajlık mısır, yonca ve korunga üretimine de yöneldi - Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Yolcu: - "Yem bitkileri üretiminin, kaba yem açığının giderilmesinin hayvancılığa büyük katkısı var. Yem bitkileri üretimine paralel olarak hayvan sayımız da artıyor"

HÜSEYİN YILDIZ - Doğu Anadolu'nun önemli tarım merkezi konumundaki Iğdır'da üretilen yem bitkileri, hayvancılığın yaygın yapıldığı birçok bölgeye pazarlanıyor.

Verimli toprakları ve mikroklima özelliğiyle "Doğunun Çukurovası" olarak adlandırılan kentte, birçok sebze, meyve ve hububat çeşidi yetiştiriliyor.

Son yıllarda destek ve teşviklerle hayvan yemi olarak kullanılan silajlık mısır, yonca ve korunga üretimine de yönelen çiftçiler, yetiştirdikleri mahsulü iş makineleriyle hasat ederek hayvancılığın yaygın yapıldığı bölgelere satıyor.

Kentin verimli topraklarında geçen hasat döneminde 63 bin 270 dekar alanda 309 bin 133 ton silajlık mısır, 281 bin 150 dekar alanda 1 milyon 495 bin 400 ton yonca ve 20 bin dekar alanda 14 bin ton korunga ve yeşil ot üretildi.

- Çiftçiler yoğun hasat mesaisinde

Bu yıl da arazilerde hasada başlayan çiftçiler, mahsulünü toplayarak sezon boyunca Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Güney Doğu ve İç Anadolu'daki birçok ile pazarlayacak.

Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine, Iğdır'ın bereketli topraklarında mayıstan başlayıp ekime kadar devam eden bir hasat sürecinin olduğunu söyledi.

Hasat edilen ürünler arasında yem bitkilerinin de olduğunu ifade eden Yolcu, "Iğdır'da yem bitkisi üretimi her geçen yıl artıyor. Hem Bakanlığımızın vermiş olduğu teşvikler hem de bizim yerelde yapmış olduğumuz projeler, destekler sayesinde bütün ekim alanları ve üretim miktarı artarak devam ediyor." dedi.

Yolcu, yem bitkileri üretiminin dolaylı olarak hayvancılığın da gelişmesine katkıda bulunduğunu belirterek, projelerle bu üretime destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Bu yıl da Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği desteklerle Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında, silajlık mısır ve yem bitkileri için 5 bin dekarlık yeni alan oluşturulduğunu anlatan Yolcu, "Yem bitkileri üretiminin, kaba yem açığının giderilmesinin hayvancılığa büyük katkısı var. Yem bitkileri üretimine paralel olarak hayvan sayımız da artıyor." diye konuştu.

- "Ürünü satan da alan da memnun"

Yem bitkisi üretimini ve pazarlamasını yapan Selçuk Turan da kentte üretilen yem bitkilerini birçok bölgeye sattıklarını aktardı.

Kent genelinde günlük ortalama 700-800 ton arası yem bitkisi aldıklarını kaydeden Turan, şöyle konuştu:

"Iğdır genelinde alım yapıyoruz, tırlarla işletmemize taşıyoruz. Silosunu yapıyoruz, fermente olduktan sonra paketlemesini yapıp satışa sunuyoruz. Genellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ne gönderiyoruz ama bazen Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesi'ne de satışımız oluyor. Yoğun talep var. Çiftçiler ucuza mal ediyorlar, ürünü satan da alan da memnun."

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