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"Doğu'nun Çukurovası"nda karpuz hasadı başladı

30.06.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da hasat edilen 15 kilogramlık ilk karpuz, Vali ve Belediye Başkanvekili Sarıibrahim tarafından yapılan açık artırmayla 6 bin 250 liraya satıldı

Coğrafi koşulları ve iklimi nedeniyle "Doğu'nun Çukurovası" olarak nitelendirilen Iğdır'da karpuz hasadına başlandı.

Yıllık yaklaşık 30 ton karpuz üretiminin gerçekleştirildiği kentte, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, ilk ürünlerin toplanması için Oba köyündeki bir tarlada hasat etkinliği düzenlendi.

Dua edilmesinin ardından Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Yolcu ile kurum müdürleri, çiftçilerle bir süre hasat yaptı.

Hasat edilen 15 kilogramlık ilk karpuz, Vali Sarıibrahim tarafından yapılan açık artırmayla 6 bin 250 liraya satıldı.

Vali Sarıibrahim, gazetecilere yaptığı açıklamada, karpuzun kentin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Hem yöremizde hem de çevre illerimizdeki esnaflarımıza Iğdır'ın sebze ve meyvesini kullanmalarını, hem bize hem de Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze başvurmalarını rica ediyoruz. Hep birlikte olalım, ürünlerimizi birlikte satalım ki daha da değerlensin." dedi.

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