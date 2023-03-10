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Doğuş'tan ilginç seçim analizi! "AK Parti, MHP, İYİ Parti birleşir mi?"

10.03.2023 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gamsız şarkısıyla bir döneme damga vuran şarkıcı Doğuş bir süredir gözlerden uzak yaşıyor. Şarkıcı Doğuş son olarak seçime dair attığı tweet ile dikkat çekti. Doğuş'un paylaşımı altılı masanın aday açıklamasından günler sonra geldi.

Doğuş'tan ilginç seçim analizi! "AK Parti, MHP, İYİ Parti birleşir mi?"

'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit parçalarla tanınan ve bir döneme damga vuran isimlerden olan şarkıcı Doğuş, 2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

2016 yılının mayıs ayında dünyaya gelen ikiz oğulları da olan Doğuş sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

DOĞUŞ'TAN KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞI SONRASI PAYLAŞIM

Saç ektiren ve yüzüne estetik dokunuşlar yaptıran Doğuş seçime dair bir analizde bulundu. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğunun açıklamasından günden sonra şarkıcı Doğuş ilginç bir fikir paylaştı.

Ekran Alıntısı

Doğuş paylaşımında "AK PARTİ, MHP, İYİ PARTİ birleşir mi?? Bence evet. Şuraya tarihi bir not düşelim" dedi.

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