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Doğuştan kalp hastası bebek 2,5 aylık yoğun bakım tedavisiyle hayata tutundu

11.08.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğuştan kalp hastası bebek 2,5 aylık yoğun bakım tedavisiyle hayata tutundu

Doğuştan kalp hastası bebek 2,5 aylık yoğun bakım tedavisiyle hayata tutundu

Erzurum'da doğuştan hastalığı dolayısıyla 8,5 aylıkken açık kalp ameliyatı olan bebek, şehir hastanesinde çocuk yoğun bakım doktorlarının 2,5 aylık takip ve tedavileri sonrası hayata tutundu.

Kentte yaşayan İsmail ve Filiz Saydam çifti, yaklaşık 2,5 ay önce doğuştan kalp hastalığı olan 8,5 aylık çocuklarını tedavi için Erzurum Şehir Hastanesi çocuk kalp damar cerrahi kliniğine götürdü.

Çocuk kalp damar cerrahi doktorlarınca tetkikleri yapıldıktan sonra açık kalp ameliyatına alınan Mehmet Akif bebek, başarılı operasyonun ardından çocuk yoğun bakım birimine sevk edildi.

Burada çocuk yoğun bakım uzmanı Dr. Sevgi Topal ve ekibince tedavisine devam edilen bebek, 2 ay boyunca mekanik ventilatör (solunum cihazı) ile takip edildi.

Daha sonra akciğer koruyucu ileri solunum teknikleri uygulanan ve tüm yaşamsal değerleri yakından izlenen bebek, solunum cihazından alınıp 15 gün daha yoğun bakım izlemi sonrasında tamamen oksijenden ayrıldı.

Toplamda 2,5 aylık yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ve yoğun bakım doktor ile personelinin gayretiyle tamamen sağlığına kavuşan bebek, hastaneden taburcu edildi.

Dr. Topal, AA muhabirine, yaklaşık 2,5 aylık süreç içinde Mehmet Akif bebeği yakından takip ettiklerini belirterek, "Mehmet Akif'i şifa ile taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gece gündüz büyük emek, fedakarlık ve özveri ile izlemini yapan çocuk yoğun bakım ekibimiz de çok mutlu." dedi.

Doğuştan kalp hastası bebek, 2,5 aylık yoğun bakım tedavisiyle hayata tutundu

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