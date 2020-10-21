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Doktor Başkan’dan Büyükşehir’de ’HES Kodu’ Denetimi

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.10.2020 14:38 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Doktor Başkan’dan Büyükşehir’de ’HES Kodu’ Denetimi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, koronavirüs ile mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi girişindeki HES KODU Kontrol Noktasını denetleyerek, “Hayat Eve Sığar” uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.
KOVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de uygulanan “HES Kodu” sorgulaması Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde de titizlikle uygulanıyor. Akıllı telefonlara indirilen “Hayat Eve Sığar” uygulaması ya da SMS yolu ile alınabilen “HES Kodu” birçok alanda olduğu gibi Türkiye genelinde kamu hizmet binalarına girişlerde de uygulanıyor. Koronavirüs ile mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallarından asla taviz vermeyen Doktor Başkan Memduh Büyükkılıç, “HES Kodu” uygulamasının belediye hizmet binaları girişinde yapılmasının toplum sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediyesi girişindeki HES KODU Kontrol Noktasını denetleyen Başkan Büyükkılıç, “Kamu alanlarında vatandaşlarımızın HES Kodu olmadan hizmet alamamaları yönünde bir sınırlama getirildi. Burada amaç insanlara eziyet etmek değil, hem kendilerini korumak, hem de buradaki çalışanları korumak. Dolayısıyla mağdur etmemek için de burada görüldüğü gibi HES kodu Kontrol Noktası oluşturmak suretiyle vatandaşlarımızın bu hizmetten yararlanmasını sağladık. Bu anlayış içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak kod alma konusunda da vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, hizmetlerden yararlanabilmek için belediyeye gelen bir vatandaşa da yardımcı oldu.
Kamusal alanlar dâhil pek çok yerde kullanılan HES Kodu, “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden ‘HES kodu işlemleri’ bölümüne girilerek ya da SMS yöntemiyle alınabiliyor. HES Kodu ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı’nın www.hayatevesigar.saglik.gov.tr internet sitesini ziyaret edebilir.

Doktor Başkan’dan Büyükşehir’de ’HES Kodu’ Denetimi

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