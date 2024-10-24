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  4. Doktor bile inanamadı... Tam 18 santimetre! "Böyle bir cisim yutulması ile karşılaşmamıştım."

Doktor bile inanamadı... Tam 18 santimetre! "Böyle bir cisim yutulması ile karşılaşmamıştım."

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.10.2024 16:55
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Yabancı uyruklu şahıs yuttuğu nesneden dolayı ambulansa başvurdu, gittiği hastanedeki doktoru bile şoke etti. Tamı tamına 18 santimetre olan çatalı yutan şahıs, şimdi makalelere konu olacak! Doktor Akay Edizsoy, "Bu konuda bir makale yazacağız. Bu kadar büyük bir cismin yutulması sıra dışı, böyle bir cisim yutulması ile karşılaşmamıştım." ifadesini kullandı.

Doktor bile inanamadı... Tam 18 santimetre! "Böyle bir cisim yutulması ile karşılaşmamıştım."

Söke'de yaşayan yabancı uyruklu E.E (18), yemek çatalı yuttuğu şikayetiyle ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesine getirildi. Burada röntgeni çekilen hastanın yemek borusunda 18 santimlik çatal olduğu tespit edildi.
Uzmanlar endoskopi yaparak çatalı ağızdan çıkarmayı denedi. Fakat yemek ve soluk borusuna zarar verme ihtimalinden dolayı midenin kesilerek çatalın çıkarılmasına karar verildi.

ADÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Salih Çokpınar ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Akay Edizsoy koordinasyonundaki operasyonla midede kesi açılarak çatal çıkarıldı. Bir süre yoğun bakımda kalan hasta, durumunun iyiye gitmesinin ardından servise alındı.

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"BÜYÜK BİR CİSMİN YUTULMASI VAKASIYLA ÇOK NADİR KARŞILAŞTIK"

Dr. Edizsoy, AA muhabirine, bozuk para, toplu iğne ve çivi gibi küçük cisimlerin yutulduğuna dair vakaların sık görüldüğünü ancak çatal gibi büyük bir cismin yutulması vakasıyla çok nadir karşılaştıklarını söyledi.

Vakayı ilk duyduğunda şaşırdığını anlatan Edizsoy, "Büyük bir çatalın tamamen yutulması şeklinde ortaya çıkan bu vakayı ilk duyduğumda doğru olmadığını düşündüm. Hasta 18 yaşında ve yabancı uyrukluydu. Türkçesi biraz zayıf olduğu için belki de yanlış anlaşılmalar olabileceğini düşündük. Ama hastanın filmini çektiğimizde gerçekten bir çatalın yemek borusunda olduğunu gördük." dedi.

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"ÇİVİ GİBİ, İĞNE GİBİ TUTULUP ÇEKİLEMİYOR"

Yemek borusu yaralanmasının ölümle sonuçlanabileceğini vurgulayan Edizsoy, şöyle devam etti:

"Biz en çok bu yüzden tedirgin olduk. Ama ciddi bir yaralanma olmadığını da yapılan endoskopiyle gördük. Endoskopi ile çıkarılamadı çünkü oldukça büyüktü ve endoskopik aletler için uygun değildi. Bu büyük bir yemek çatalı olduğu için kendi ağırlığı da var. Bir çivi gibi, iğne gibi tutulup çekilemiyor. Bundan dolayı karında yapılan kesi ile mideye ulaşıp midenin içinden bunu çıkarmak şeklinde bir strateji izledik. Yaptığımız bu ameliyatla da bu çatalı oradan çıkarabildik."

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OLAYIN ÜSTÜNE MAKALE YAZACAKLAR

Bu vakayı bilim dünyasına da sunacaklarına dikkati çeken Edizsoy, "Yabancı cisim yutulmasıyla ilgili birçok vaka var literatürde ama bunun gibi sıra dışı cisimler çok fazla yok. O yüzden biz bilimsel olarak da bunu diğer meslektaşlarımızla paylaşmayı düşünüyoruz. Bu konuda bir makale yazacağız. Bu kadar büyük bir cismin yutulması sıra dışı, böyle bir cisim yutulması ile karşılaşmamıştım." ifadesini kullandı.

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Edizsoy, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu aktararak, hayati riskin yüksek olmasına rağmen kötü bir sonuç gelişmeden hastanın iyileşmesinin kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

(AA)

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yemek borusu Doktor hastane
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