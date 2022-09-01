Doktor eş anlamlısı nedir? Doktor kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Doktor kelimesi dilimize, Fransızca "docteur" kelimesinden alıntı yoluyla girmiştir. Türkçede kullanılan "hekim" ve "tabip" kelimelerinin yerini almıştır. Fransızcaya da Latince "öğretmek" anlamına gelen "docere" kelimesinden türeyerek geçmiştir. Tabip kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir.

Doktor ne demek?

Bir unvan olan doktor kelimesi, bir mesleğin karşılığıdır. Dilimize Fransızcadan girmiştir ve zamanla "hekim, tabip" kelimesiyle aynı anlama gelmiştir. Türk Dil Kurumunda doktorun tanımı şu şekilde yapılmıştır:

Bir fakülteyi veya bir yüksek okulu bitirdikten sonra belli bir bilim dalında en yüksek öğrenim basamağına vardığını, geçirdiği özel sınavla ve başarılı bir eserle gösterenlere verilen akademik unvan.

Doktor eş anlamlısı

Doktorun eş anlamlısı "hekim" ve "tabip" kelimeleridir. Eskiden daha sık kullanılan hekim kelimesi zamanla yerini doktor kelimesine bırakmıştır. Doktor kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük hekim, günümüzde hâlâ kullanılsa da tabip kelimesi pek tercih edilmez.

Doktorun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Doktor kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklerle örnek cümleler şu şekilde olabilir:

Tabip odasına girdiğinde, hastanın odaya girip onu beklediğini gördü.

Hekim hastayı görünce hemen müdahale etmeye başladı.

İlaçlarını, bir hekime danışmadan asla almaz.



