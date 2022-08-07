Emek eş anlamlısı nedir? Emeğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İsim türünde bir kelimedir. Birden fazla tanımı ve anlamı vardır. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde çokça kullanılır. Farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni ve birleşik kelimeler üretir. Emeğin eş anlamlısı olan kelimeler de birden fazladır.
Türk Dil Kurumu emek kelimesi için birden fazla tanım yapmıştır. İsim türünde olan bu tanımlar ve cümle içinde kullanıldığı örnekler şunlardır:
Zahmet, mesai, güç, çalışma kelimeleri emek yerine cümle içinde kullanılabilir. Hangi sebeple kullanıldıysa o sebebe ve anlama göre bir eş anlamlı kelime seçilmelidir.
Emek kelimesi başka farklı kelimeler ile bir araya gelip birleşik kelimeler oluşturur. Bu duruma örnek olarak şu kullanımlar verilebilir: Göz emeği, el emeği, sağdıç emeği, artık emek…
Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu sayede o kelime yerine geçebilecek eş anlamlı kelimeyi doğru seçmek de mümkündür. Cümlenin bütününe bakılarak kelimenin hangi amaçla ve hangi anlamında kullanıldığı anlaşılabilir.
Emek kelimesi kullanılarak ve emek eş anlamlısı kelimeler ile kurulmuş bazı örnek cümleler şunlardır:
-Bunca emeğimin boşa gittiğine inanamıyorum.