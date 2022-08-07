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Emek eş anlamlısı nedir? Emeğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

07.08.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çok zengin bir dildir. Bir kelime birden fazla anlam içerebilir. Bu sebeple bir kelimenin eş anlamlıları da çeşitlilik gösterir. Emek kelimesi de bu özelliklere sahiptir. Birden fazla anlamda kullanılabilir. Çalışma, zahmet, mesai gibi kelimeler emek yerine geçebilir.

İsim türünde bir kelimedir. Birden fazla tanımı ve anlamı vardır. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde çokça kullanılır. Farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni ve birleşik kelimeler üretir. Emeğin eş anlamlısı olan kelimeler de birden fazladır.

Emek kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu emek kelimesi için birden fazla tanım yapmıştır. İsim türünde olan bu tanımlar ve cümle içinde kullanıldığı örnekler şunlardır:

  • Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, mesai, zahmet.
    "Ücret emeğin karşılığıdır. (Anayasa'da geçen bir cümle)"
  • Uzun ve yorucu, özenli çalışma.
    Örnek cümle:
    "Bir darbe benim bütün o uzun emeklerimi sıfıra indirir. (Hüseyin Cahit Yalçın)"
  • İnsanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için giriştiği hem doğal ve toplumsal çerçevesini hem de kendisini değiştiren bir çalışma süreci.

Emek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Zahmet, mesai, güç, çalışma kelimeleri emek yerine cümle içinde kullanılabilir. Hangi sebeple kullanıldıysa o sebebe ve anlama göre bir eş anlamlı kelime seçilmelidir.

Emek kelimesi başka farklı kelimeler ile bir araya gelip birleşik kelimeler oluşturur. Bu duruma örnek olarak şu kullanımlar verilebilir: Göz emeği, el emeği, sağdıç emeği, artık emek…

Emeğin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu sayede o kelime yerine geçebilecek eş anlamlı kelimeyi doğru seçmek de mümkündür. Cümlenin bütününe bakılarak kelimenin hangi amaçla ve hangi anlamında kullanıldığı anlaşılabilir.
Emek kelimesi kullanılarak ve emek eş anlamlısı kelimeler ile kurulmuş bazı örnek cümleler şunlardır:
-Bunca emeğimin boşa gittiğine inanamıyorum.

  • O kadar saat mesai harcadım ama bir adım yol gittiğimiz yok!


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