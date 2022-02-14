YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında", 6 Mayıs'ta seyircilerle buluşacak

"Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında", 6 Mayıs'ta seyircilerle buluşacak

14.02.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında", 6 Mayıs'ta seyircilerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - "Doctor Strange"ın devam filmi "Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında" sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Aksiyon ve macera türündeki film, 6 Mayıs'ta vizyona girecek.

Sam Raimi'nin yönetmen koltuğuna oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg ve Rachel McAdams rol alıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle hazırlıkları gecikmeli olarak yapılan filmin çekimleri geçen ay sona erdi.

Kevin Feige'in yapımcılığını gerçekleştirdiği film, çoklu evrenler konusunu geniş şekilde ele alacak.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
GÜNCELLEME - Sivas'ta bir evde 2 kişi ölü bulunduGÜNCELLEME - Sivas'ta bir evde 2 kişi ölü bulundu
Denizli’de sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandıDenizli’de sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Şubat Çarşamba

İmsak
06:25
Sabah
07:51
Öğle
13:23
İkindi
16:17
Akşam
18:46
Yatsı
20:06

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Krizin sebebi aile değil" dedi! İmalı sözler

"Krizin sebebi aile değil" dedi! İmalı sözler

Son haline "Kilo ver" yorumları yağınca içini döktü

Son haline "Kilo ver" yorumları yağınca içini döktü

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Paylaşıp sildi! "Sana hep açım"

Paylaşıp sildi! "Sana hep açım"

Korku filmi gibi: Sevgilisini aylarca müshil ilacı vererek zehirledi

Korku filmi gibi: Sevgilisini aylarca müshil ilacı vererek zehirledi

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.