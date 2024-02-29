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Doktor tavsiyesi milli sporcu yaptı

İHA İHA
29.02.2024 10:17
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Adana’nın Kozan ilçesinde 6 yaşındayken çok hareketli olduğu için ailesinin doktora götürdüğü 15 yaşındaki Serdar Murat Yıldız, doktorun tavsiyesi ile başladığı satrançta milli takıma kadar yükseldi.

Serdar Murat Yıldız, 6 yaşındayken hareketli olduğu için doktora götürüldü. Ankara’daki doktor, ailesine çocuğun yüzme ve satranca yönlendirilmesini tavsiye etti. Bunun üzerine ailesinin satranca yönlendirdiği Yıldız, kısa sürede milli takıma kadar yükselip hem ailesinin hem de ilçenin gururu oldu. Oğlunun öğretmenleri ve doktorların desteği ile bir başarı hikayesi oluştuğunu belirten baba Ahmet Yıldız, “Ankara’da 6 yaşında iken doktor tavsiyesi ile oğlumuzu satranca başlattık. Doktorumuz satranç ve yüzme önerdi. 9 yıldır devam ediyor satranca. Serdar’ı masaya oturtamazdınız. Tabir olarak düz duvara tırmanırdı. Şimdi 4-5 saat boyunca satranç maçı yapabiliyor. En son milli takıma seçildiğinde 5,5 saat maç yaptı” diye konuştu.

Serdar Murat Yıldız ise, “Kozan Fen Lisesinde okuyorum. Satranç ve basket oynuyorum. Ben küçükken babamın da dediği gibi biraz huysuz bir çocuktum. Derslerde dikkat eksikliğim vardı. Bunun üzerine Ankara GATA’da doktorun yanına gittik ve satranç ve yüzmeyi önerdi. Yüzmeye bir süre gittim ama satranç daha dikkat çekici oldu. 9 yıldır da Ankara’da özel bir satranç akademisine bağlı çalışmalarımı sürdürüyorum. Uzun soluklu bir çalışma. Çok çalışma değil, sürekli düzenli çalışmak önemli. Ben çok çalışarak değil, düzenli, planlı çalışarak başarıyı yakaladım” dedi.

Sosyal medyaya vakit ayırmamasının başarısına büyük katkı sunduğunu kaydeden Yıldız, “Şu an satranç olmasaydı Kozan Fen Lisesinde olamazdım belki de. Geçen yıl LGS’ye hazırlanırken çok çalışmadım ama düzenli çalıştım. Başarı ile okulda bayağı bir popülerlik oldu. Satrançta bu yıl Türkiye 6.’sı oldum, milli takım kampına seçildim. Hedefim Avrupa’da derece yapmak. Satranç ile benim yaşıtlarımın 4 saatte çalışıp çözdüğü soruları ben 1 saatte çözebiliyorum. Bu çok zeki olmaktan değil. Satranç analitik düşünceye büyük katkı sunuyor. Gözlerim kapalı yaklaşık 30 hamleye kadar aklımda tutabiliyorum. Evde bilgisayara karşı ya da babama karşı oynadım. Görenler şaşırıyor ama benim seviyemdeki arkadaşlarım bunu çok rahat oynayabiliyor. Sosyal medyanın başarıya olumsuz etkisi var. Ben düzenli bir çalışma ile başarıyı yakaladım. Benim akranlarım sosyal medya ile vakit geçirirken, onlar sosyal medya kullanıyordu. Çok az kullanıyorum, zorunlu mesajlar hariç telefonum hep kapalıydı” diye konuştu.

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