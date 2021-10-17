Doktorlar dizisinin Suat'ı Çiçek Taksi'de de oynamış! İşte yıllar içindeki değişimi...

Oyuncuların farklı karakterlere hayat verip ekrana farklı imajlarla çıkması alışılagelmiş bir durum. Ancak böylesini ne gördünüz ne duydunuz. Bekir Aksoy’un Çiçek Taksi ve Doktorlar dizilerindeki fotoğraflarını görenler gözlerine inanamıyor.

DOKTOR'LARIN SUAT'I O DİZİDE DE OYNAMIŞ!

Doktorlar dizisinin Suat'ı Bekir Aksoy'un yıllar önce Çiçek Taksi dizisinde de rol aldığı ortaya çıktı.

Sadece Çiçek Taksi ve Doktorlar dizilerinden değil aynı zamanda Salih Kuşu, Türk Malı, Yahşi Cazibe, Omuz Omuza dizilerinden de hatırladığımız Bekir Aksoy yıllara meydan okuyor.

Yüzünde hiçbir şey değişmeyen ve 52 yaşında bile 30 yaşında gibi gözükebilen oyuncunun sırrını herkes merak ediyor.

İşte Bekir Aksoy fotoğrafları:





