Doktorlar dizisinin Zenan'ı son haliyle görenleri şaşırttı! Bakın şimdilerde ne yapıyor!

Bir dönem Türkiye'de diziseverleri ekran başına kilitleyen Doktorlar dizisinde Zenan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Melike Güner, değişimiyle görenleri adeta şaşkına çevirdi. Dizinin ardından Halil Sezai ile İncir Reçeli adlı filmde rol alan ve hasta bir kadını canlandıran Melike Güner, o dönemdeki başarılı performansıyla da çok konuşulmuştu.

ZENAN KARAKTERİYLE ADINI DUYURMUŞTU

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Zenan karakteriyle adını tüm Türkiye'de duyurmayı başaran Melike Güner, o dönem herkesin tanıdığı ve bildiği isimler arasında yer alıyor. Kutsi, Yasemin Özilhan, Aysun Kayacı ve Yağmur Atacan gibi ünlüleri parlatan Doktorlar dizisinden, Melike Güner'de nasibini almış ve ünlü yaşamına adımını atmıştı.

DİZİDEN DOSTLARIYLA HALA GÖRÜŞÜYOR

Doktorlar dizisinde Ela karakterini canlandıran o dönemin tanınan oyuncuları arasına girmeyi başaran Yasemin Özilhan'la dostluklarını hala sürdürmeye devam eden Melike Güner, birlikte paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

BAKIN ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR!

Zamanın ve yılların geçmesiyle birlikte Doktorlar dizisinin Zenan'ı Melike Güner adeta bambaşka bir kadın haline geldi. İkiz çocukları Alis ve Ali'yle bol bol zaman geçiren ve hayatını çocuklarına adayan başarılı oyuncunun son hali herkesi şaşırttı.

Doğayı çocuklarına aşılamaya çalışan başarılı oyuncu, ikizleriyle birlikte bol bol doğaya çıkıp yürüyüşler yapıyor ve kamplara katılıyor.

İşte Melike Güner'in yıllar içindeki değişimi;







