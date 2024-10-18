Doktorlar'ın Ela'sı değişimi ve lüks yaşantısıyla gündeme geliyordu! Yasemin Özilhan tekliflere açık...

Bir döneme damga vuran Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalara kazınan Yasemin Özilhan şimdilerde sosyetede lüks bir hayat yaşıyor.

Bir dönem 'Koçum Benim' ve 'Aşk Oyunu' dizisinde de rol alan Yasemin Özilhan, iş insanı eşi İzzet Özilhan ile evlenerek sosyeteye girdi, estetiklerle değişti ve lüks hayatıyla adından söz ettiriyor.

2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra iki kız çocuğuna anne olan Yasemin Özilhan uzun süredir oyunculuk da yapmıyordu. "Oyunculuğu bıraktı" denilen Doktorlar'ın Ela'sı galada görüntülendi.

"Bana uyan bir şey olursa sıcak bakabilirim" diyen Yasemin Özilhan "Hiçbir zaman setleri bıraktım demedim zaten" dedi.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Mavi Mağara galasında görüntülenen Yasemin Özilhan değişimiyle de yine gündeme geldi. Fit görünümüyle dikkat çeken Özilhan'ın yüzünün değişimi için "Bu kim?", "Bebek gibi yüzü vardı yazık", "Keşke doğal kalsaydı" yorumları yapıldı.