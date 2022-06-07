Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan mini şortlu pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu

Türkiye dizi tarihinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Doktorlar'da Ela karakterine hayat veren ve adını milyonlara duyuran Yasemin Özilhan, özel hayatıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle göz alan başarılı oyuncu, son olarak mini şortlu paylaşımlarıyla nefes kesti.

KIYAFETLERİNİN PAHALILIĞIYLA ELEŞTİRİLMİŞTİ

Sosyetik güzeller arasında yer alan Yasemin Özilhan, paylaşımlarının yanı sıra şık ve pahalı kıyafetleriyle de adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda 45 bin liralık kremiyle gündeme gelen Özilhan, eleştirilere yanıt vermişti.

Güzel oyuncu, "Sadece benim kıyafetlerim ve takılarım pahalı değil ki. Artık her şey pahalı, peynir de pahalı süt de pahalı, özellikle kıyafetle ilgili bir şey değil. Hayat pahalı yani." sözleriyle dikkat çekmişti.

MİNİ ŞORTLU POZLARI OLAY YARATTI

Son olarak Instagram hesabından basketbol oynarken mini şortlu kombiniyle paylaşımlar yapan güzel oyuncu takipçilerini resmen fiziğiyle büyüledi.

Güzelliği ve fiziğiyle göz dolduran güzel oyuncunun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Instagram hesabında 1.5 milyon takipçisi bulunan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, özel hayatıyla ilgili sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.



