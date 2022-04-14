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Doktorlar şoke oldu! Cinsel zevk için kabloyu...

14.04.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’da yaşayan 34 yaşındaki bir adam mastürbasyon yaparken 80 cm’lik bir kulaklık kablosu kullanınca hastanelik oldu. Adam, idrar yaparken mide ağrıları olduğundan şikâyet edince, kulaklık kablosunun mesanesine sıkıştığı anlaşıldı.

Doktorlar şoke oldu! Cinsel zevk için kabloyu...

Endonezya’nın Surabaya kentinde yaşayan 34 yaşındaki adam Dr. Soetmo General-Academic Hastanesi’nin acil servisine gelip idrar yaparken mide ağrıları çekmekten şikâyet edince ortaya şoke eden bir olay çıktı. Mesaneye yerleşmiş olan kablo sağlık görevlileri tarafından hızlı ve net bir şekilde tanımlandı.

Sarılmış halde olan kablo neyse ki mesane duvarına tutunmamıştı. 2-3 mm kalınlığında ve 80 cm uzunluğunda olduğu söylenen kulaklık kablosu forseps yardımıyla dışarı çıkarıldı.

RÖNT

Genç adam doktorlara bunu cinsel zevk ve tatmin için kullandığını belirterek mastürbasyon yaparken haftada 3-5 kez üretrasına bir kulaklık kablosu taktığını söyledi.

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TEŞHİS KONULDU

Hasta ertesi gün mesanesinde herhangi bir kalıntı bırakılmadan taburcu edildi. Genç adamı kontrol eden doktorlar hastada psikotik semptomlar, obsesif kompulsif bozukluk, anksiyete veya depresyon belirtileri bulamadılar ama bu genç adama rektum veya vajina gibi deliklere yabancı maddeler sokma eylemi olan poliembolokoilamani teşhisi kondu.

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