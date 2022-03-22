Doktorların Gestapo Fikret'iydi! Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halini görenler şoke oldu

Bir zamanlara damga vuran Doktorlar dizisinin Gestapo Fikret'i Yeşim Ceren Bozoğlu'nun değişimi gündem oldu. Ünlü oyuncu zaman içerisinde adeta başka birine dönüştü.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU'NUN SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Doktorlar, O Hayat Benim, Yüzleşme gibi dizilerde rol alan Yeşim Ceren Bozoğu, 2017'de gastrik bypass ameliyatı oldu.

İki sene içerisinde 60 kiloyu vücudundan atan 47 yaşındaki ünlü oyuncunun son hali adeta genç kızlara taş çıkardı.

Zaman zaman imaj değişimiyle de gündeme gelen Bozoğlu Instagram'daki pozlarıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yaz deniz yatağında verdiği poz oldukça konuşulmuştu.

Zaman geçtikçe daha farklı bir görünüme sahip olan Bozoğlu zaman zaman cesur pozlarıyla da gündeme geliyor.

"7 AYDA 20 KİLO GİTTİ"

Ameliyatı hakkında açıklama yapan ünlü oyuncu şu ifadeleri kullanmıştı: “Gastrik bypass ameliyatı oldum. 7 ayda 20 kilo gitti. Yani başlangıç kilomun %23’ü. Şubat ayına kadar kilo kaybım devam edecek. Neden tüp mide ameliyatı olmadım da, gastrik bypass’ı tercih ettiğime gelince. Tüp mide ameliyatı sonrası tekrar kilo alma oranı by-passa göre daha yüksek.Yemek yeme konforu kıyas kabul etmez.Tüp midede 2 hafta-1 ay arası sıvı beslenme var. Ben ise ameliyattan 48 saat sonra, etimek, peynir ve reçelli kahvaltı yaptım. Midede kaçak riski bypass’ta daha düşük. Tüp midede, midenin yüzde 80’i geri dönüş olmaksızın vücuttan atılırken, gastrik bypass’ta organ kaybı yok..."

Ünlü isim geçirdiği ameliyat sayesinde adeta iğne ipliğe döndü.





