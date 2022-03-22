MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doktorların Gestapo Fikret'iydi! Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halini görenler şoke oldu

Doktorların Gestapo Fikret'iydi! Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halini görenler şoke oldu

22.03.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan simalarından olan Yeşim Ceren Bozoğlu gastrik bypass (Mide Bypass Ameliyatı) ameliyatı olmuş ve 7 ayda 20 kilo vermişti. Zaman içerisinde imajını da yenileyen Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halini görenler tanıyamadı.

Doktorların Gestapo Fikret'iydi! Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halini görenler şoke oldu

Bir zamanlara damga vuran Doktorlar dizisinin Gestapo Fikret'i Yeşim Ceren Bozoğlu'nun değişimi gündem oldu. Ünlü oyuncu zaman içerisinde adeta başka birine dönüştü.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU'NUN SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Doktorlar, O Hayat Benim, Yüzleşme gibi dizilerde rol alan Yeşim Ceren Bozoğu, 2017'de gastrik bypass ameliyatı oldu.

Doktorların Gestapo Fikret'iydi! Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halini görenler şoke oldu

İki sene içerisinde 60 kiloyu vücudundan atan 47 yaşındaki ünlü oyuncunun son hali adeta genç kızlara taş çıkardı.

Doktorların Gestapo Fikret'iydi! Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halini görenler şoke oldu

Zaman zaman imaj değişimiyle de gündeme gelen Bozoğlu Instagram'daki pozlarıyla dikkat çekiyor.

Doktorların Gestapo Fikret'iydi! Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halini görenler şoke oldu

Geçtiğimiz yaz deniz yatağında verdiği poz oldukça konuşulmuştu.

Doktorların Gestapo Fikret'iydi! Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halini görenler şoke oldu

Zaman geçtikçe daha farklı bir görünüme sahip olan Bozoğlu zaman zaman cesur pozlarıyla da gündeme geliyor.

Doktorların Gestapo Fikret'iydi! Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halini görenler şoke oldu

"7 AYDA 20 KİLO GİTTİ"

Ameliyatı hakkında açıklama yapan ünlü oyuncu şu ifadeleri kullanmıştı: “Gastrik bypass ameliyatı oldum. 7 ayda 20 kilo gitti. Yani başlangıç kilomun %23’ü. Şubat ayına kadar kilo kaybım devam edecek. Neden tüp mide ameliyatı olmadım da, gastrik bypass’ı tercih ettiğime gelince. Tüp mide ameliyatı sonrası tekrar kilo alma oranı by-passa göre daha yüksek.Yemek yeme konforu kıyas kabul etmez.Tüp midede 2 hafta-1 ay arası sıvı beslenme var. Ben ise ameliyattan 48 saat sonra, etimek, peynir ve reçelli kahvaltı yaptım. Midede kaçak riski bypass’ta daha düşük. Tüp midede, midenin yüzde 80’i geri dönüş olmaksızın vücuttan atılırken, gastrik bypass’ta organ kaybı yok..."

Doktorların Gestapo Fikret'iydi! Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halini görenler şoke oldu

Ünlü isim geçirdiği ameliyat sayesinde adeta iğne ipliğe döndü.

Doktorların Gestapo Fikret'iydi! Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halini görenler şoke oldu

Doktorların Gestapo Fikret'iydi! Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halini görenler şoke oldu

Doktorların Gestapo Fikret'iydi! Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halini görenler şoke oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anne acısıyla sarsılan şarkıcı Linet'ten duygulandıran paylaşım Anne acısıyla sarsılan şarkıcı Linet'ten duygulandıran paylaşım
İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"
Ünlü komedyenden kötü haber! AIDS ile savaşıyorÜnlü komedyenden kötü haber! AIDS ile savaşıyor
Anahtar Kelimeler:
Yeşim Ceren Bozoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan tüm dünyanın beklediği açıklama geldi

Rusya'dan tüm dünyanın beklediği açıklama geldi

Ünlü iş adamının eşi sınırda yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Ünlü iş adamının eşi sınırda yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Bankanın açığını bulan kardeşlerden 16 milyar liralık vurgun!

Bankanın açığını bulan kardeşlerden 16 milyar liralık vurgun!

DNA testi her şeyi ortaya çıkardı! '45 ay yattım'

DNA testi her şeyi ortaya çıkardı! '45 ay yattım'

Son dakika: AB'nin 'askeri hamlesine' Türkiye'den sert yanıt

Son dakika: AB'nin 'askeri hamlesine' Türkiye'den sert yanıt

Özel harekat polisi eğitiminde patlama! 2 polis şehit oldu

Özel harekat polisi eğitiminde patlama! 2 polis şehit oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.