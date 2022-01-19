Doktoru darbettikten sonra serbest bırakılan şüpheli, itiraz üzerine tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 16 Ocak'ta parfüm satışı yapmak için girdiği hastanede tartıştığı doktoru darbettiği suçlamasıyla yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde görevli asistan doktor Osman Gazi Sağlam’ı (29) darbettiği suçlamasıyla U.K (35) hakkında sulh ceza hakimliğinin verdiği adli kontrol kararına itiraz etti.

Polis tarafından tekrar gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne parfüm satmak için giren U.K. (35), asistan doktorlar Osman Gazi Sağlam (29) ve Begüm Yağmur Bakkalcı'nın (25) odasına girmiş, Sağlam'ı darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.



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