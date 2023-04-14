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Dokuz Eylül Üniversitesi Malatya Hatıra Ormanı'nda ilk fidanlar toprakla buluştu

14.04.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) adına oluşturulacak hatıra ormanına ilk fidanlar dikildi.

Ordüzü Mevkisi'ndeki hatıra ormanı sahasındaki fidan dikim etkinliğine, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammet Salih Çetiner ile DEÜ'den bir grup öğrenci katıldı.

Nükhet Hotar, AA muhabirine, üniversite olarak "Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması" adını verdikleri bir kampanya başlattıklarını, yaklaşık 65 bin öğrencisi bulunan üniversitenin tüm imkanlarını depremzedeler için seferber ettiğini söyledi.

Malatya'da, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle hatıra ormanı oluşturacaklarını belirten Hotar, şöyle konuştu:

"Üniversitemizin her bir ferdi adına bir fidan dikmek istiyoruz. Bugün ilk fidanımızı dikeceğiz ve 65 bini tamamlayacağız. Bu fidanlar ülkemizin akciğerleri olarak havayı temizlemeye, yağmuru yağdırmaya, erozyonu engellemeye vesile olacak. Bu umutla biz de bir katkı vermek istedik. Kalıcı olarak iz bırakmak adına Dokuz Eylül Üniversitesi Malatya Hatıra Ormanı'nı hep beraber oluşturuyoruz."

Hotar, desteklerinden dolayı Elazığ Orman Bölge Müdürü Çetiner'e teşekkür etti.

Muhammet Salih Çetiner, depremzedelere verdiği destekler dolayısıyla Prof. Dr. Hotar'a teşekkür etti.

Çetiner, "Dokuz Eylül Üniversitesinin 65 bin öğrencisi için bölgemizde fidan dikeceğiz. Artık Dokuz Eylül Üniversitesinin öğrencilerinin deprem bölgesi Malatya'da bir dikili ağacı var. Dikeceğimiz fidanlar Türkiye Yüzyılı'na, geleceğe nefes olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Hotar, Çetiner ve öğrenciler sembolik olarak 65 fidanı toprakla buluşturdu ve can suyu verdi.

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