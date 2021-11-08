YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Dokuz Eylül Üniversitesinden dijital oyun geliştirmek isteyen girişimcilere eğitim

Dokuz Eylül Üniversitesinden dijital oyun geliştirmek isteyen girişimcilere eğitim

08.11.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar: - "Türk firma ve girişimlerinin son 5 yılda küresel oyun pazarından 2 milyar doları aşan yatırım alması, ülkemizin bu konuda önünün açık olduğunu gösteriyor"

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Teknoparkı ve Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) bünyesinde faaliyet gösteren Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi'nde dijital oyun sektöründeki girişimcilere yönelik eğitim veriliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hızla büyüyen ekonomik hacmiyle dikkat çeken dijital oyun sektöründe yeni projelerin geliştirilmesi için düzenlenen "Dijital Oyun Stüdyosu 3. Dijital Oyun Hızlandırma Programı" başladı.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ve farklı branşlardan girişimci adaylarının bir araya geldiği programa 84 takım katılıyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, ülke ekonomisine katkı sağlayacak oyun girişimlerini desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.

Dijital oyun pazarına katkıda bulunmak için bilimsel ve akademik faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Hotar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gençlerimizin dijital oyun sektöründe başarılı olabilmeleri için girişimci yönlerini açığa çıkarmamız, onların yaratıcılıklarını güçlendirmemiz gerekiyor. BAMBU Dijital Oyun Stüdyosu 3. Dijital Oyun Hızlandırma Programı'nın bu amaca hizmet edeceğine yenilikçi ve fark yaratacak girişimleri ortaya çıkaracağına inanıyoruz. Türk firma ve girişimlerinin son 5 yılda küresel oyun pazarından 2 milyar doları aşan yatırım alması, ülkemizin bu konuda önünün açık olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, milli ve yerli üretim anlayışıyla ülkemize döviz girdisi sağlayacak bu tarz adımları desteklemeyi sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bodrum'da yaz bitmez! Bodrum'da yaz bitmez!
PARTNER Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin! Soldaki çizgi daha yüksekse... Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin! Soldaki çizgi daha yüksekse...
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldıİzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazartesi

İmsak
06:15
Sabah
07:38
Öğle
13:00
İkindi
15:47
Akşam
18:12
Yatsı
19:30

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazartesi

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kanserden hayatını kaybeden asker memleketi Ardahan'da toprağa verildi

Kanserden hayatını kaybeden asker memleketi Ardahan'da toprağa verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Göztepe, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Göztepe, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İYİ Partili Türkkan'a tepki:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İYİ Partili Türkkan'a tepki:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.