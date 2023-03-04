Dokuz Oğuz bu akşam yok mu, neden yok? Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman? 4 Mart Fox TV yayın akışı

Fox Tv'nin merakla izlenen dizisi Dokuz Oğuz, bu hafta yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kubilay Aka ve Yasemin Kay Allen'ın başrollerde olduğu diziye ilgi oldukça yoğun oldu. İki haftalık aradan sonra geçen hafta yeni bölümü ile ekrana gelen dizinin bu akşam olup olmayacağı araştırılıyor. Peki Dokuz Oğuz bu akşam yok mu, neden yok? Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman? İşte cevaplar...
Dokuz Oğuz dizisi geçen hafta cumartesi günü 3. Bölümü ile ekrana geldi. Dizinin normal şartlarda bu akşam 4. Bölümü yayınlanması gerekiyordu. Fakat Fox TV’nin 4 Mart yayın akışında Dokuz Oğuz dizisinin yeni bölümü yerine tekrarı yer aldı. Dizinin yapımcılarından, bu akşam Dokuz Oğuz'un kolaj bölümünün ekrana geleceği açıklaması geldi.
Dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı bilinmiyor. Dizi, bu akşam tekrar bölümüyle Fox TV’de izleyicilerin karşısında olacak.
Bu akşam tekrarı yayınlanacak olan Dokuz Oğuz dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Kanaldan veya yapım şirketinden konuya dair bir açıklama gelmedi.
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Adım Farah
14:00 Taçsız Prenses
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
23:30 Ego
01:45 Yasak Elma
04:00 Kefaret
06:00 Hayatımın Şansı