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Dokuz Oğuz dizisi final mi yapıyor, ne zaman? Dokuz Oğuz dizisi bitiyor mu?

15.03.2023 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dokuz Oğuz dizisinin final kararı gündem oldu. Fox Tv ekranlarında yayınlanan dev bütçeli Dokuz Oğuz dizisi şaşırtan bir karar aldı. Hayranlarını üzen bu haber sonrası Dokuz Oğuz dizisinin final kararına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Dokuz Oğuz dizisi final mi yapıyor, ne zaman? Dokuz Oğuz dizisi neden final yapıyor?

Dokuz Oğuz dizisi final mi yapıyor, ne zaman? Dokuz Oğuz dizisi bitiyor mu?

Dokuz Oğuz dizisinin final yapıp yapmayacağı dizi severler tarafından merak ediliyor. Fox Tv'nin yeni sezon yapımlarından biri olan Dokuz Oğuz'un başrollerinde birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre geçen haftalarda final yapacağı gündem olan Dokuz Oğuz dizisi net bir final kararı aldı. Peki, Dokuz Oğuz dizisi ne zaman final yapacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

DOKUZ OĞUZ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Fox Tv ekranlarında her cumartesi akşamı yayınlanan Dokuz Oğuz dizisinin final kararı gündem oldu. Daha önceki haftalarda final yapacağı iddia edilen ve 4. bölümde de reytingleri karşılamayan Dokuz Oğuz dizisinin 6. bölümde final yapacağı öne sürüldü.

Dizinin reytinglerdeki düşüş nedeniyle final yapacağı tahmin ediliyor.

Dokuz Oğuz 1

DOKUZ OĞUZ DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Dizinin 6. bölümü ile ekranlara veda edeceği öne sürülüyor. Buna göre 26 Mart Cumartesi akşamı Dokuz Oğuz dizisinin final yapması bekleniyor.

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