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DOKUZ OĞUZ DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI! Dokuz Oğuz dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

31.01.2023 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğuz Oğuz dizisi Fox Tv ekranlarında yayın hayatına merhaba dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Oğuz Timi'nin hikayesinin anlatılacağı dizinin ilk bölümü tekrar yayını ile bu akşam yayınlanacak. Bu gelişmeyle beraber Doğuz Oğuz dizisi konusu ve oyuncuları arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, Dokuz Oğuz dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

DOKUZ OĞUZ DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI! Dokuz Oğuz dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Dokuz Oğuz dizisi konusu ve oyuncularının kimler olduğu dizi sever seyirciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Her cumartesi akşamı Fox Tv ekranlarında yayınlanacak olan Dokuz Oğuz dizisi ilk bölümüyle beğenileri topladı. yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın üstlendiği, senaryosunu Süleyman Çobanoğlu ve Gül Güzelkaya'nın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi Doğuz Oğuz'un başrollerinde Kubilay Aka, Deniz Işın ve Yasemin Allen paylaşmaktadır.

Dokuz Oğuz dizisi hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Dokuz Oğuz dizisinin konusu nedir? Kubilay Aka başrolde olacak!

DOKUZ OĞUZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dokuz Oğuz dizisi, ''Türk'ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak'' olan Oğuz Timi'nin hikayesini anlatıyor. Albay Tomris Toprak; “Türk Dünyası Acil Müdale Timi“ni yani en seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi’ni kurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin merhametli yüzünü gösterecek olan bu tim, dünyanın her noktasında zulme uğrayan Türkler için mücadele edecektir.

Dokuz Oğuz2

Tim komutanı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en yetenekli ve en cesur subaylarından biri olan Yüzbaşı Batur Karanlık ve onun isteğiyle “Oğuz Timi”ne kabul edilen Sözleşmeli Erler; Okan Demirkır ve Yaşar Kayatürk, Teğmen Yiğit Toygar, Astsubaylar; Ercan Korkut, Umay Çolpan, Timur Gökay ve Boran Delideniz yemin ederek göreve başlarlar. Oğuz Timi’nin göreve başlamasıyla artık dünyada hiçbir Türk kimsesiz değildir.

DOKUZ OĞUZ OYUNCU KADROSU

Dokuz Oğuz 1

Dizide başrol olarak Kubilay Aka karşımıza çıkarken diğer isimler ise şöyle:
Deniz Işın,
Yasemin Kay Allen,
Hakan Boyav,
Tuncer Salman,
Dağhan Külegeç,

Dokuz Oğuz dizisi hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Dokuz Oğuz dizisinin konusu nedir? Kubilay Aka başrolde olacak!

Kayhan Açıkgöz,
Serhan Onat,
Rami Narin,
Volkan Keskin,
Taylan Meydan,
Sahra Şaş,
Mehmet Çevik.

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Anahtar Kelimeler:
FOX Kubilay Aka Yasemin Allen Deniz Işın Oyuncu

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