Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Dokuz Oğuz hangi gün yayınlanıyor? 18 Mart Fox TV yayın akışı

Dokuz Oğuz dizisinin bu akşam olup olmadığı merak edildi. Kubilay Aka ve Yasemin Kay Allen'ın başrolleri paylaştığı dizi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hikayeler anlatıyor. Eğlence programları ve dizilere verilen aranın ardından birçok kanal normal yayın akışına döndü. Dokuz Oğuz'un yeni bölümünün yayınlanmaması diziyi izleyenleri meraklandırdı. Peki Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Dokuz Oğuz hangi gün yayınlanıyor? İşte detaylar...
6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrasında yayınını durduran Dokuz Oğuz dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara dönüyor. Heyecanla beklenen yeni bölüm bu akşam saat 20.00'de Fox TV'de yayınlanacak.
Dokuz Oğuz dizisi cumartesi akşamları Fox TV'de izleyiciyle buluşuyor. Sevilen dizi bu akşam 5. bölümüyle ekranda yer alacak.
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Iron Man (Yabancı Sinema)
14:30 Adım Farah
16:45 Ego
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
23:30 Ego
02:45 Adım Farah
05:00 Kefaret
06:00 Taçsız Prenses