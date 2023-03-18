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Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Dokuz Oğuz hangi gün yayınlanıyor? 18 Mart Fox TV yayın akışı

18.03.2023 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de yayınlanan Dokuz Oğuz dizisi Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonrasında ekranlara dönmemişti. Dizinin izleyicileri Dokuz Oğuz yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı. Yayın hayatına başladıktan kısa bir süre sonra ara vermek zorunda kalan dizinin biteceği yönünde haberler yapılıyordu. Peki Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Dokuz Oğuz hangi gün yayınlanıyor? İşte 18 Mart Fox TV yayın akışı...

Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Dokuz Oğuz hangi gün yayınlanıyor? 18 Mart Fox TV yayın akışı

Dokuz Oğuz dizisinin bu akşam olup olmadığı merak edildi. Kubilay Aka ve Yasemin Kay Allen'ın başrolleri paylaştığı dizi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hikayeler anlatıyor. Eğlence programları ve dizilere verilen aranın ardından birçok kanal normal yayın akışına döndü. Dokuz Oğuz'un yeni bölümünün yayınlanmaması diziyi izleyenleri meraklandırdı. Peki Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Dokuz Oğuz hangi gün yayınlanıyor? İşte detaylar...

DOKUZ OĞUZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrasında yayınını durduran Dokuz Oğuz dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara dönüyor. Heyecanla beklenen yeni bölüm bu akşam saat 20.00'de Fox TV'de yayınlanacak.

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DOKUZ OĞUZ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Dokuz Oğuz dizisi cumartesi akşamları Fox TV'de izleyiciyle buluşuyor. Sevilen dizi bu akşam 5. bölümüyle ekranda yer alacak.

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18 MART FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Iron Man (Yabancı Sinema)
14:30 Adım Farah
16:45 Ego
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
23:30 Ego
02:45 Adım Farah
05:00 Kefaret
06:00 Taçsız Prenses

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