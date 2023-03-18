Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Dokuz Oğuz hangi gün yayınlanıyor? 18 Mart Fox TV yayın akışı

Dokuz Oğuz dizisinin bu akşam olup olmadığı merak edildi. Kubilay Aka ve Yasemin Kay Allen'ın başrolleri paylaştığı dizi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hikayeler anlatıyor. Eğlence programları ve dizilere verilen aranın ardından birçok kanal normal yayın akışına döndü. Dokuz Oğuz'un yeni bölümünün yayınlanmaması diziyi izleyenleri meraklandırdı. Peki Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Dokuz Oğuz hangi gün yayınlanıyor? İşte detaylar...

DOKUZ OĞUZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrasında yayınını durduran Dokuz Oğuz dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara dönüyor. Heyecanla beklenen yeni bölüm bu akşam saat 20.00'de Fox TV'de yayınlanacak.

DOKUZ OĞUZ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Dokuz Oğuz dizisi cumartesi akşamları Fox TV'de izleyiciyle buluşuyor. Sevilen dizi bu akşam 5. bölümüyle ekranda yer alacak.

18 MART FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Iron Man (Yabancı Sinema)

14:30 Adım Farah

16:45 Ego

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Dokuz Oğuz

23:30 Ego

02:45 Adım Farah

05:00 Kefaret

06:00 Taçsız Prenses

