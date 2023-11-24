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Dolandırıcılık davasında Fatih Terim ilk kez konuştu! ''3 milyon dolarım kayıp''

24.11.2023 08:38 | Son Güncelleme:
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Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık davasında Fatih Terim ilk kez konuştu. Bankacı Seçil Erzan'ın 'yüksek karlı gizli fon' vaadiyle dolandırdığı iddia edilen isimler birer birer açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Dolandırıcılık davasında Fatih Terim ilk kez konuştu! ''3 milyon dolarım kayıp''

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de arasında bulunduğu toplam 18 kişiye 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 tl dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davasına Fatih Terim de sessiz kalmadı ve ilk açıklamasını yaptı.

"YOĞUNLUĞUMDAN DOLAYI TAKİP EDEMİYORUM, BANKAYA HİÇ GİTMEDİM"

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"Ben uzun yıldır teknik direktörlük yaptım. Son 1 yıldır dinleniyorum. Seçil Erzan ile yaklaşık 5-6 yıldır tanışmaktayım. Hatırladığım kadarıyla 11 yıldır da Denizbank müşterisiyim. Ben yoğunluğumdan dolayı takip edemiyorum, bankaya hiç gitmedim."

"DOSYADAKİ FON İLE UZAKTAN YAKINDAN ALAKAM YOK"

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"Dosyadaki fon ile uzaktan yakından alakam yok. Bu fon için kimse benden para istemedi. Bu fon için Seçil Erzan'a hiç para vermedim. Erzan olayını duyunca paramı eşimin hesabına aktardım. 6 Nisan'da hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için Denizbank çalışanı Rüya Hanım'la yazıştım. O da bana bilgileri atacağına ilişkin mesaj gönderdi."

"3 MİLYON DOLARIM HALA GÖNDERİLMEDİ"

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"Gönderdiği Excel tablosunda 3 kalem gözükmekteydi. Birincisinde 219.300 USD, 47.400 TL (TL Mevduat) ve saklama O/N 3 Milyon USD şeklinde bilgiler yer alıyordu. Bana mesaj yoluyla gönderilen ve yukarıda bahsettiğim kalemlerden 219.300 USD, 47.400 TL (TL Mevduat) paramın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim fakat 3.000.000 USD hala gönderilmedi. Öncelikle 3.000.000 USD paramı halen bana vermedikleri için Denizbank'ta çalışan Rüya Hanım'dan şikayetçiyim."

(Halk TV)

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