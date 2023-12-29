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  4. Dolandırıcılık iddiaları gündemdeydi: 2. Sayfa'da şoke eden ayrılık: Gözlerin çevrildiği İrem Derici'den olay paylaşım geldi!

Dolandırıcılık iddiaları gündemdeydi: 2. Sayfa'da şoke eden ayrılık: Gözlerin çevrildiği İrem Derici'den olay paylaşım geldi!

29.12.2023 18:35 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı İrem Derici bir sunucunun partnerini dolandırdığını söyleyince gözler 2. Sayfa programının sunucularına çevrilmişti. Söylentilerin kendileriyle ilgisi olmadığını belirten ve uzun zamandır beraber olan sunuculardan Gülşen Yüksel bugün programı bıraktığını açıkladı. Ünlü şarkıcıdan ise gelişmelerin ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, konuk olduğu programda dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Derici, bir sunucunun yıllardır çalıştığı partnerini dolandırdığını söyleyince gözler 2. Sayfa programının sunucularına çevrilmişti.

18 yıldır ekranlarda yer alan 2. Sayfa programının sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel bugün canlı yayında vedalaştı.Gülşen Yüksel, programdan ayrıldığını açıkladı.

2.sayfa

'KALDIR ELLERİNİ'

Söylentilerin ardından canlı yayına çıkarak iddiayı yalanlayan sunuculardan Gülşen Yüksel, bugün işi bırakınca gözler İrem Derici'ye çevrildi. Derici'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Şarkıcı ise Instagram hesabından Demet Akalın'ın İlahi Adalet şarkısını paylaşarak "Kaldır ellerini" dedi.

irem derici

NE OLMUŞTU?

Yüksel'in programdan ayrılmasının ardından akıllara İrem Derici'nin isim vermeden anlattığı "manav" açıklaması geldi. İrem Derici konuk olduğu bir programda yıllardır beraber çalışarak insanlar hakkında konuşan iki kişinin arasının açıldığını ve birinin partnerini iki yıldır dolandırdığını iddia etti.

Sahte fatura yöntemiyle partnerini dolandıran kişinin eşiyle birlikte Amerika'ya kaçmaya çalıştığını ve diğer tarafın mağdur olarak yetkililere başvurduğunu dile getirdi. Derici'nin sözleri kısa sürede gündem olurken söz konusu kişilerin de uzun yıllardır birlikte magazin programı sunan Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı olduğu iddia edildi.

İDDİALARI YALANLAMIŞLARDI

Gülşen Yüksel, iddiaların ardından "Biz iftiralara o kadar alıştık ki artık üzerimizde durmuyor. 18 yıldır hakkımızda neler çıktı neler... Kanalda saç saça baş başa kavga ettiğimiz ve camları kırdığımız söylenmişti, Müge'nin beni evden kovduğu söylendi, yıllarca küs kaldığımız söylendi. Allah korusun" açıklamasını yapmıştı.

Müge Dağıstanlı da şunları söylemişti: "Bir şey doğru, iyi ve güzel gittiği zaman... Bizim Gülşen'le dostluğumuz 18 yıl evvel başladı. Zaman içinde işin başarısının yanı sıra arkadaşlığımız dostluğa dönüştü. İyi günlerimiz de oldu kötü günlerimizde. Bizim içimizdeki birlik sağladığımız görünce saldırılar çirkinleşiyor. Mesleğimizle ilgili bize saldıramadıkları zaman bu sefer de belden aşağı saldırı başlıyor. Öyle bir iftira at ki yakışsın. Attığınız iftiralar bu masaya ve ikimize yakışmıyor. Birbirimize olan bağımız bazı insanlar tarafından tartışılmamalı. Etrafı kırarak dökerek hiçbir yere gidemezsiniz. Bizim ne olduğumuz ve ailemiz belli. O iftiralarla gidin başka yeri vurun."

2 Ocak 2024'ten itibaren TV8 ekranlarında Müge Dağıstanlı ile Ali Eyüboğlu, 'Aramızda Kalmasın' programıyla izleyicisinin karşısına çıkacak.

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İrem Derici Gülşen Yüksel Gülşen
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