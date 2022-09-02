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"Dolarda 60 TL'ye hazır olun" yorumunu görünce... Deniz Akkaya "Geliyor gelmekte olan" dedi

02.09.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru merakla takip edilirken Selçuk Geçer'in sözleri herkesi korkuttu. "Dolarda 60 TL'ye hazır olun" yorumunu gören model Deniz Akkaya da sosyal medyada bir paylaşım yaptı. İşte Akkaya'nın dolar paylaşımı...

"Dolarda 60 TL'ye hazır olun" yorumunu görünce... Deniz Akkaya "Geliyor gelmekte olan" dedi

Piyasa uzmanı Selçuk Geçer'in dolar yorumu sosyal medyada gündem oldu. 1994 krizi üzerinden örnekler veren Geçer, doların 60 ila 70 lira kadar çıkabileceğini belirterek 5 katına çıkan bir dolar kuruyla karşılaşmamızın ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Selçuk Geçer'in yorumunu gören model Deniz Akkaya da sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

Akkaya paylaşımında "Geliyor gelmekte olan. 50 idi 60 deniyor hatta yazının tamamında 70 olabilir diyor. Bozdurup bozdurmama konusu değil ki her şey dolara endeksli" dedi.


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