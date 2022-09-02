"Dolarda 60 TL'ye hazır olun" yorumunu görünce... Deniz Akkaya "Geliyor gelmekte olan" dedi

Piyasa uzmanı Selçuk Geçer'in dolar yorumu sosyal medyada gündem oldu. 1994 krizi üzerinden örnekler veren Geçer, doların 60 ila 70 lira kadar çıkabileceğini belirterek 5 katına çıkan bir dolar kuruyla karşılaşmamızın ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Selçuk Geçer'in yorumunu gören model Deniz Akkaya da sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

Akkaya paylaşımında "Geliyor gelmekte olan. 50 idi 60 deniyor hatta yazının tamamında 70 olabilir diyor. Bozdurup bozdurmama konusu değil ki her şey dolara endeksli" dedi.



