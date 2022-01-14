Dolmabahçe'de Ahmet Çalık için duygusal anma! Futbolcular, 6. dakikada topu dışarı attı ve...

Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Mücadele öncesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık için saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşmanın 6. dakikasında ise futbolcular ve taraftarlar bir kez daha Ahmet Çalık'ı andı

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Duygusal anların yaşandığı saygı duruşunda tribünlerden alkış tufanı koparken, Ahmet Çalık'ın fotoğrafının yer aldığı tişörtleri taraftarlar havaya kaldırdı. Yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği futbolcular ve teknik direktörlerin oldukça üzgün olduğu görüldü.

6. DAKİKADA OYUN DURDU

Karşılaşmanın 6. dakikasında ise futbolcular ile tribünler bir kez daha Ahmet Çalık'ı andı. Karşılaşma 1 dakika dururken tüm stat 27 yaşındaki futbolcuyu alkışlarla andı.

(Görüntü: Beinsports)



