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  4. Dolmabahçe'de Ahmet Çalık için duygusal anma! Futbolcular, 6. dakikada topu dışarı attı ve...

Dolmabahçe'de Ahmet Çalık için duygusal anma! Futbolcular, 6. dakikada topu dışarı attı ve...

14.01.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık için Beşiktaş-Gaziantep FK maçı öncesi saygı duruşunda bulunuldu. Duygusal anların yaşandığı saygı duruşunda tribünlerde alkış tufanı koptu. 6. dakikada ise futbolcular topu dışarıya attı ve 27 yaşında hayatını kaybeden futbolcuyu taraftarlarla birlikte alkışlayarak andı

Dolmabahçe'de Ahmet Çalık için duygusal anma! Futbolcular, 6. dakikada topu dışarı attı ve...
Ahmet Çalık

Ahmet Çalık

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Mücadele öncesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık için saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşmanın 6. dakikasında ise futbolcular ve taraftarlar bir kez daha Ahmet Çalık'ı andı

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

VBNBNVN

Duygusal anların yaşandığı saygı duruşunda tribünlerden alkış tufanı koparken, Ahmet Çalık'ın fotoğrafının yer aldığı tişörtleri taraftarlar havaya kaldırdı. Yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği futbolcular ve teknik direktörlerin oldukça üzgün olduğu görüldü.

6. DAKİKADA OYUN DURDU

Karşılaşmanın 6. dakikasında ise futbolcular ile tribünler bir kez daha Ahmet Çalık'ı andı. Karşılaşma 1 dakika dururken tüm stat 27 yaşındaki futbolcuyu alkışlarla andı.

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(Görüntü: Beinsports)


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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