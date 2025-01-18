Dolmabahçe'de sessiz gece! Beşiktaş, Samsunspor ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Reeder Samsunspor'u konuk etti. Hakem Kadir Sağlam'ın yönettiği mücadele başladığı gibi golsüz beraberklikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar ligdeki puanını 31'e yükseltti. Karadeniz ekibi ise puanını 37'ye çıkartarak haftayı 3. sırada kapattı.

SEZONUN EN KÖTÜ İLK YARISI

Beşiktaş, bu sezon ilk kez Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısında isabetli şut ile orta kaydedemedi ve korner kullanamadı. Rakip ceza sahasında da toplam sadece 11 kez buluşan siyah - beyazlılar kötü bir istatistiğe imza attı.

OKAN KOCUK GEÇİT VERMEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısıda sessiz geçerken, 64. dakikada Samsunspor'da Van Drogelen kırmızı kartla ile takımını 10 kişi bıraktı. Bunun ardından galibiyet için bastıran Kartal, kaleci Okan Kocuk'u geçmeyi başaramadı. Kocuk, Beşiktaş karşısında tam 4 kurtarış yaptı.

VAN DRONGELEN İLK KEZ

Karşılaşmanın 64. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Samsunspor stoperi Rick van Drongelen, profesyonel kariyerinde oynadığı 200'üncü lig maçında ilk kez kırmızı kart gördü.

SOLSKJAER TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Beşiktaş'ın 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk anlaşmaya vardığı Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Reeder Samsunspor karşılaşmasını tribünden izledi.