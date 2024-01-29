Dolmuş şoförünün keçiye mey çaldığı görüntüler sosyal medyada beğenildi

Kent merkezinde dolmuş şoförlüğü yapan 43 yaşındaki Çelik, Özcan Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki dolmuş durağında sırasını beklerken mey çalmaya başladı.

Bu sırada durağın yakınında otlayan sürüden ayrılan 2 keçi, Çelik'in yanına geldi.

Çelik'in mey çalmayı sürdürdüğü anlar, duraktaki arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu görüntüler beğeni topladı.

Engin Çelik, AA muhabirine, mey çaldığı sırada 2 keçinin yanına geldiğini belirterek, "Keçilerden biri yaklaşık yarım saat beni dinledi. Bir arkadaşımız da keçinin beni dinlerken çektiği görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Çok güzel yorumlar aldık." dedi.

