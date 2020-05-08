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Domagoj Vida ayrılıyor mu? Menajeri resmen açıkladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.05.2020 20:47 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sonrası futbolcu maaşlarında indirime giden Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın bu talebi kabul etmemesi durumunda takımdan gönderileceği konuşuluyordu. Vida'nın Türkiye temsilcisi Uğur Avadan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Domagoj Vida ayrılıyor mu? Menajeri resmen açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, koronavirüs salgını sonrası yaşanan maddi sıkıntılar sonrası oyuncu maaşlarında indirime gitmişti.

Siyah-beyazlı kulübün indirim talebi Hırvat yıldız Domagoj Vida'nın henüz bir yanıt vermediği ve indirime gitmemesi durumunda yüksek bir bonservisle satılacağı iddia edilmişti.

Vida'nın Türkiye temsilcisi Uğur Avadan, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

Hırvat stoperin salgın sürecini değerlendiren Avadan, "Vida ile konuştum. Hepsinin çekinceleri var ama bu biraz da futbolcuların kendi ellerinde. Hepsi antrenmandan hemen sonra eve dönüyorlar ve market alışverişini bile kendileri yapmıyorlar" diye konuştu.

31 yaşındaki oyuncu hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili ise Türk menajer, "Şu ana kadar Vida'nın geleceği ile ilgili Beşiktaş'la bir konuşma yapmadık. Hiçbir şey bilmiyoruz ama şu an için Vida tarafında hiçbir değişiklik yok. Beşiktaş'ı çok seviyor ve aklında kalmak var. Beşiktaş'tan da bize bunun aksi bir şey gelmedi." dedi.

Son olarak indirim konusuna değinen Uğur Avadan, "İki taraf da mutlu ama futbol bu. Büyük konuşmamak lazım ama Vida, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Sözleşmenin revize edilmesiyle ilgili bir görüşme yapılmadı. Ödemeler Mart 15'te durdu. Ligin geri kalanı oynanacak mı? Oynanmazsa ücretler alınacak mı? Bence bunları düşünmek lazım" şeklinde konuştu.

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