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Domagoj Vida Hırvatistan'ın İspanya ve İngiltere maçlarının aday kadrosuna çağrıldı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 02.11.2018 17:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, ülkesinin UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı İspanya ve İngiltere maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

Domagoj Vida Hırvatistan'ın İspanya ve İngiltere maçlarının aday kadrosuna çağrıldı

Hırvatistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta İspanya ve İngiltere ile yapacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Grupta 1 puanla son sırada yer alan Hırvatistan'ın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Karlo Letica (Club Brugge)

Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (İnter), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Matej Mitrovic (Club Brugge), Duje Caleta-Car (Marsilya), Antonio Milic (Anderlecht)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kavacic (Chelsea), Milan Badelj (Lazio), Marcelo Brozovic (İnter), Marko Rog (Napoli), Mario Pasalic (Atalanta), Filip Bradaric (Cagliari)

Forvet: Ivan Perisic (İnter), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Marko Pjaca (Fiorentina), Nikola Vlasic (CSKA Moskova), Josip Brekalo (Wolfsburg)

Hırvatistan, 15 Kasım'da evinde İspanya ile oynayacağı maçın ardından, 18 Kasım'da İngiltere'ye konuk olacak.

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Anahtar Kelimeler:
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