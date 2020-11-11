ÖZET | Türkiye-Hırvatistan: 3-3

22' PENALTI KAZANIYORUZ!!!! Savunmanın yaptığı pas hatasını değerlendirip araya giren Cenk Tosun rakibi Domagoj Vida'nın müdahalesi ile yerde kalıyor ve hakem Slavko Vincic beyaz noktayı işaret ediyor!

18' Deniz'in pası ile ceza sahası sol çaprazının dışında topla buluşan Orkun Kökçü topu sağ tarafına çekerek bekletmeden yerden şansını deniyor ancak meşin yuvarlak savunmadan geri geliyor.

7' Ceza yayı içerisinde topu önünde bulan Dario Melnjak bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı gidiyor.

UEFA Uluslar Ligi’nde hem küme düşmemek hem de grupta zirveyi son iki maç öncesi zorlamak isteyen A Milli Takımımız, 15 Kasım’da sahamızdaki Rusya ve 18 Kasım’da deplasmandaki Macaristan sınavları öncesi bu akşam 2018 Dünya Kupası ikincisi Hırvatistan ’ı Vodafone Park’ta ağırladı. Maç 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

45' Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

41' GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL Deniz Türüç ile tekrar öne geçiyoruz!!! Sol kanatta Caner'in savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Deniz Türüç sol çaprazdan ceza sahasına giriyor ve altıpas sol çaprazından yerden vuruşununu yaparak meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

32' GOL... Hırvatistan, Ante Budimir ile beraberliği yakalıyor. Savunma arkasına gönderilen topta savunmamızda Mert Çetin'in yaptığı hatayı değerlendiren Ante Budimir sol çaprazdan ceza sahasına girerek kalecimizin üzerinden aşırtma vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı filelerimize gönderiyor.

İLK YARI SONUCU: Türkiye 2-1 Hırvatistan

46' Oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Ömer Bayram, çıkan oyuncu Caner Erkin.

46' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Mert Çetin, oyuna giren oyuncu Yusuf Yazıcı.

48' Sağ kanattan rakibini şık bir hareketle geçen Cengiz Ünder sağ çaprazdan ceza sahasına girmeden sol ayağı ile bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak bu vuruş istediği gibi olmuyor ve kalenin sol tarafından farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

MAÇTA YİNE BERABERLİK VAR...

53' GOL...Hırvatistan, Mario Pasalic ile tekrar beraberliği yakalıyor. Sağ kanattan gelişen atakta Josip Brekalo son çizgiye inmeden ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Yerden seken top altıpas sol çaprazında Mario Pasalic'in önünde kalıyor. Tecrübeli oyuncu bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturuyor.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ...

56' GOL... Hırvatistan, Josip Brekalo ile öne geçmeyi başarıyor. Sol kanattan gelişen atakta Mislav Orsic osrasını altıpas sol çaprazına hareketlenen Josip Brekalo'ya doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Josip Brekalo kafa vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturuyor.