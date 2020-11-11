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ÖZET | Türkiye-Hırvatistan: 3-3

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.11.2020 19:31 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar Ligi'nde iki önemli maça çıkacak A Milli Takım bu karşılaşmalar öncesinde Hırvatistan ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Türkiye bu maçı kazanarak diğer iki maça moralli bir şekilde çıkmak istiyordu. Kıran kırana geçen maç 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

ÖZET | Türkiye-Hırvatistan: 3-3

UEFA Uluslar Ligi’nde hem küme düşmemek hem de grupta zirveyi son iki maç öncesi zorlamak isteyen A Milli Takımımız, 15 Kasım’da sahamızdaki Rusya ve 18 Kasım’da deplasmandaki Macaristan sınavları öncesi bu akşam 2018 Dünya Kupası ikincisi Hırvatistan’ı Vodafone Park’ta ağırladı. Maç 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

MAÇ ÖZETİ

1' Maç başladı.

4' A Milli Takımımız kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

7' Ceza yayı içerisinde topu önünde bulan Dario Melnjak bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı gidiyor.

9' Cengiz Ünder çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

11' Ante Budimir'in kafa vuruşunda isabet yok.

18' Deniz'in pası ile ceza sahası sol çaprazının dışında topla buluşan Orkun Kökçü topu sağ tarafına çekerek bekletmeden yerden şansını deniyor ancak meşin yuvarlak savunmadan geri geliyor.

GOOOOL! ÖNE GEÇTİK

22' PENALTI KAZANIYORUZ!!!! Savunmanın yaptığı pas hatasını değerlendirip araya giren Cenk Tosun rakibi Domagoj Vida'nın müdahalesi ile yerde kalıyor ve hakem Slavko Vincic beyaz noktayı işaret ediyor!

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!! Cenk Tosun meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor ve Millilerimiz öne geçiyor!

26' Mislav Orsic sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

27' Domagoj Vida yaptığı kafa vuruşunda isabet bulamıyor.

MAÇTA EŞİTLİK GELDİ!

32' GOL... Hırvatistan, Ante Budimir ile beraberliği yakalıyor. Savunma arkasına gönderilen topta savunmamızda Mert Çetin'in yaptığı hatayı değerlendiren Ante Budimir sol çaprazdan ceza sahasına girerek kalecimizin üzerinden aşırtma vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı filelerimize gönderiyor.

34' Milli Takımımızda sakatlanan Orkun Kökçü'nün yerine Berkay Özcan oyunda.

YİNE ÖNE GEÇTİK!

41' GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL Deniz Türüç ile tekrar öne geçiyoruz!!! Sol kanatta Caner'in savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Deniz Türüç sol çaprazdan ceza sahasına giriyor ve altıpas sol çaprazından yerden vuruşununu yaparak meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

45' Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

İLK YARI SONUCU: Türkiye 2-1 Hırvatistan

46' Oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Ömer Bayram, çıkan oyuncu Caner Erkin.

46' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Mert Çetin, oyuna giren oyuncu Yusuf Yazıcı.

48' Sağ kanattan rakibini şık bir hareketle geçen Cengiz Ünder sağ çaprazdan ceza sahasına girmeden sol ayağı ile bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak bu vuruş istediği gibi olmuyor ve kalenin sol tarafından farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

MAÇTA YİNE BERABERLİK VAR...

53' GOL...Hırvatistan, Mario Pasalic ile tekrar beraberliği yakalıyor. Sağ kanattan gelişen atakta Josip Brekalo son çizgiye inmeden ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Yerden seken top altıpas sol çaprazında Mario Pasalic'in önünde kalıyor. Tecrübeli oyuncu bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturuyor.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ...

56' GOL... Hırvatistan, Josip Brekalo ile öne geçmeyi başarıyor. Sol kanattan gelişen atakta Mislav Orsic osrasını altıpas sol çaprazına hareketlenen Josip Brekalo'ya doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Josip Brekalo kafa vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturuyor.

GOOOOLLLL! BERABERLİK SAĞLANDI

58' GOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Cengiz Ünder ile beraberliği yakalıyoruz!!! Sol kanattan gelişen atakta Okay pasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Cenk Tosun şık bir pas ile ceza yayı içerisinde Cengiz Ünder'i topla buluşturuyor. Cengiz bekletmeden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

60' Savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Cengiz Ünder topu rakibinden çalarak sağ çaprazdan ceza sahasına giriyor ancak topun hakimiyetini kaybedince ceza yayı sağ çaprazındaki arkadaşı Deniz Türüç'e dönüyor. Deniz bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

61' Hırvatistan cephesinde üç oyuncu değişikliği birden gerçekleşiyor. Milan Badelj, Josip Brekalo ve Marin Pongracic oyundan alınırken yerlerine Toma Basic, Ivan Perisic ve Duje Caleta-Car oyuna dahil oluyor.

65' Sol kanattan gelişen atakta Ante Budimir ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Ceza sahamızda yaşanan karambolden sonra penaltı noktası gerisinde topla buluşan Marko Rog bekletmeden gelişine vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz Uğurcan Çakır gole izin vermiyor.

77' Yusuf'un pası ile ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Enes Ünal vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin hemen sol tarafından dışarı gidiyor.

78' Ay Yıldızlılarımızda altıncı oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Cengiz Ünder oyundan alınırken yerine Efecan Karaca oyuna dahil oluyor.

80' Son on dakikaya girilirken karşılıklı pas hataları ile mücadele devam ediyor.

85' Ivan Perisic topu kontrol ederek ceza yayımıza doğru hareketleniyor ancak hakem Slavko Vincic, hırvat oyuncunun topu elle kontrol ettiğini işaret ediyor.

86' Hırvatistan'da Ivan Perisic rakibi Nazım Sangare'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

88' Ceza sahası sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Yusuf Yazıcı ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak kaleci Simon Sluga çıkıyor ve meşin yuvarlağa sahip oluyor.

90' Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın sonuna en az 3 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

MAÇ SONUCU: Türkiye 3-3 Hırvatistan

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇ DETAYLARI

A Milli Takımımızın 11'i: Uğurcan, Caner, Mert Çetin, Ozan Kabak, Nazım, Dorukhan, Okay, Orkun Kökçü, Deniz Türüç, Cengiz, Cenk Tosun

Hırvatistan Milli Takımının 11'i: Sluga, Juranovic, Vida, Pongracic, Melnjak, Rog, Badelj, Brekalo, Pasalic, Orsic, Budimir.

Goller: Cenk Tosun, Deniz Türüç, Cengiz Ünder (Türkiye), Ante Budimir, M. Pašalić, J. Brekalo (Hırvatistan)

Sarı Kart: Ozan Kabak(Türkiye), Ivan Perisic (Hırvatistan)

10. RANDEVU

A Milliler, Hırvatistan ile daha önce 9 kez karşılaştı, 1 kez kazandı, 5 kez berabere kaldı ve 3 defa da mağlup oldu. Kalemizde 10 gol görürken, rakibimize 6 gol attık. Tek galibiyetimizi ise 2018 Dünya Kupası Elemeleri Grup maçında evimizde 1-0’lık skorla kazanmayı başarmıştık.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hakem Slovenya'lı , yani Slav (Öyle ki adı bile Slav) Hırvatistan yine Slav, Slovenya'da Hırvatistan'da eski Yugoslavya'nı ülkeleri.. ee ne anladık bu işten, hakemin tarafsız olması beklenilemez herhalde ..
taraflı tarafsız farketmez .milli takım affetmez bam bam bamm
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