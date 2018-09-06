Domagoj Vida, Portekiz-Hırvatistan maçında sakatlandı

Portekiz ile - Hırvatistan, liglere verilen milli arada hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Beşiktaşlı iki oyuncu Vida ve Pepe maça ilk 11'de başladı.
Hırvatistan, 18. dakikada Ivan Perisic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Portekiz'de Beşiktaşlı yıldız Pepe, 32. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
VIDA SAKATLANDI
Bu golden kısa süre sonra Beşiktaşlıları üzecek bir olay yaşandı. 35. dakikada Hırvatistan kalecisi Lovre Kalinic'in koluna basmasıyla sakatlanan Vida yerden kalkamadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi de yeterli olmayınca Vida sedyeyle saha kenarına alındı. Tecrübeli stoperin yerine oyuna Tin Jedvaj dahil oldu.
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