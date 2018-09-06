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Domagoj Vida, Portekiz-Hırvatistan maçında sakatlandı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.09.2018 22:54 | Son Güncelleme

Beşiktaş'a Vida'dan kötü haber... Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida, Portekiz-Hırvatistan maçında kaleci Lovre Kalinic'in koluna basması sonucu sakatlandı.

Domagoj Vida, Portekiz-Hırvatistan maçında sakatlandı

Portekiz ile - Hırvatistan, liglere verilen milli arada hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Beşiktaşlı iki oyuncu Vida ve Pepe maça ilk 11'de başladı.

Hırvatistan, 18. dakikada Ivan Perisic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Portekiz'de Beşiktaşlı yıldız Pepe, 32. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Vida

VIDA SAKATLANDI
Bu golden kısa süre sonra Beşiktaşlıları üzecek bir olay yaşandı. 35. dakikada Hırvatistan kalecisi Lovre Kalinic'in koluna basmasıyla sakatlanan Vida yerden kalkamadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi de yeterli olmayınca Vida sedyeyle saha kenarına alındı. Tecrübeli stoperin yerine oyuna Tin Jedvaj dahil oldu.


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Anahtar Kelimeler:
domagoj vida Portekiz-Hırvatistan

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