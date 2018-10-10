SPOR

Domagoj Vida Şenol Güneş'ten özür diledi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.10.2018 08:25 | Son Güncelleme

Domagoj Vida, Konyaspor karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle üzgün... Göztepe maçında cezalı olan deneyimli stoper, hocası Şenol Güneş'ten özür diledi.

Domagoj Vida Şenol Güneş'ten özür diledi

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş'ın Konyaspor'a konuk olduğu mücadelenin aktörleri arasında Siyah-Beyazlılar'ın stoperi Domagoj Vida da yer almıştı. Mücadelenin 28. dakikasında ev sahibi ekibin oyuncusu Ömer Ali Şahiner'in Beşiktaş kalesine gönderdiği topa çizgi üzerinde eliyle müdahale eden Hırvat futbolcu, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Tecrübeli futbolcunun, bu durumdan dolayı milli ara sonrasında Göztepe'yle oynayacakları mücadelede cezalı olacak olması sebebiyle üzgün olduğu kaydedildi. Vida'nın, Hırvatistan seyahati öncesinde teknik direktör Şenol Güneş'le görüşüp özür dilediği öğrenildi. (FANATİK)

PARTNEREfsane doğru mu? Aç kalarak kilo verilir mi?Efsane doğru mu? Aç kalarak kilo verilir mi?
Fikret Orman'dan Cüneyt Çakır'a olay suçlama: Eyyamla bu işler yürümezFikret Orman'dan Cüneyt Çakır'a olay suçlama: Eyyamla bu işler yürümez
İngiliz basını Cenk Tosun'u yine Beşiktaş'a yazdıİngiliz basını Cenk Tosun'u yine Beşiktaş'a yazdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş vida şenol güneş

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Ronaldo'dan tecavüz iddiası için çarpıcı itiraflar!

Ronaldo'dan tecavüz iddiası için çarpıcı itiraflar!

Galatasaray'dan Serdar Aziz'e 3 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray'dan Serdar Aziz'e 3 yıllık yeni sözleşme

Ersun Yanal Fenerbahçe ile ilgili açıklamada bulundu

Ersun Yanal Fenerbahçe ile ilgili açıklamada bulundu

Galatasaray, Khabib Nurmagomedov'u Schalke 04 maçına davet edecek

Galatasaray, Khabib Nurmagomedov'u Schalke 04 maçına davet edecek

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Domagoj Vida Şenol Güneş'ten özür diledi

Domagoj Vida Şenol Güneş'ten özür diledi

Fikret Orman'dan Cüneyt Çakır'a olay suçlama: Eyyamla bu işler yürümez

Fikret Orman'dan Cüneyt Çakır'a olay suçlama: Eyyamla bu işler yürümez

İngiliz basını Cenk Tosun'u yine Beşiktaş'a yazdı

İngiliz basını Cenk Tosun'u yine Beşiktaş'a yazdı

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sevinci

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sevinci

Guti: Şenol Güneş müthiş bir teknik direktör

Guti: Şenol Güneş müthiş bir teknik direktör

Beşiktaş'ın istikrar problemi

Beşiktaş'ın istikrar problemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.