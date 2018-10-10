Domagoj Vida Şenol Güneş'ten özür diledi

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş'ın Konyaspor'a konuk olduğu mücadelenin aktörleri arasında Siyah-Beyazlılar'ın stoperi Domagoj Vida da yer almıştı. Mücadelenin 28. dakikasında ev sahibi ekibin oyuncusu Ömer Ali Şahiner'in Beşiktaş kalesine gönderdiği topa çizgi üzerinde eliyle müdahale eden Hırvat futbolcu, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.
Tecrübeli futbolcunun, bu durumdan dolayı milli ara sonrasında Göztepe'yle oynayacakları mücadelede cezalı olacak olması sebebiyle üzgün olduğu kaydedildi. Vida'nın, Hırvatistan seyahati öncesinde teknik direktör Şenol Güneş'le görüşüp özür dilediği öğrenildi. (FANATİK)
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