Domagoj Vida'ya gelen tek teklif Championship ekibi Birmingham'dan

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın İngiltere'ye transferi gerçekleşmedi. Premier Lig'de yaz transfer sezonu dün akşam saat 20.00'de biterken, Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvat stoper için tek resmi teklifin Birmingham'dan geldiği öğrenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Premier Lig'e geri dönmeyi hedefleyen Championship ekibi Birmingham'ın, Vida için Beşiktaş'a 12 milyon poundluk (yaklaşık 13,5 milyon euro) resmi teklif yaptığı belirlendi. Hırvat oyuncuyu 20 milyon euronun üzerinde bir rakama satmayı planlayan siyah-beyazlılar bu teklifi kabul etmedi. Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeyi planlayan Vida'nın da İngiltere 2. Ligi'ne gitmek istemediği kaydedildi.

Hırvat futbolcu için daha önce sözlü önerilerde bulunan Premier Lig'in dev kulüplerinin ise bu tekliflerini resmi olarak Beşiktaş'a iletmedikleri ifade edildi. Başkan Fikret Orman da geçtiğimiz günlerde Vida için resmi teklif almadıklarını açıklamıştı.

Bu arada Fabri'yi Fulham'a gönderen Beşiktaş, Arsenal forması giyen David Ospina ile son kez temas kurdu ancak Kolombiyalı kaleci ile maddi konularda yine anlaşma sağlanamadı. Arsenal'de şans bulamayan 29 yaşındaki file bekçisinin istediği yıllık garanti ücretin siyah-beyazlılar tarafından kabul edilmediği belirlendi.

Ospina defterini henüz kapatmayan Beşiktaş'ın, Tolga Zengin'in performansına göre Ağustos sonuna kadar başarılı kaleciyi kadrosuna katmak için bir kez daha girişimde bulunabileceği ifade edildi.

