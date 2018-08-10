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Domagoj Vida'ya gelen tek teklif Championship ekibi Birmingham'dan

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.08.2018 09:28 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida'ya tek transfer teklifi Championship ekibi Birmingham'dan gelirken, siyah-beyazlılar, İngiliz ekibinin 12 milyon poundluk önerisini kabul etmedi.

Domagoj Vida'ya gelen tek teklif Championship ekibi Birmingham'dan

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın İngiltere'ye transferi gerçekleşmedi. Premier Lig'de yaz transfer sezonu dün akşam saat 20.00'de biterken, Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvat stoper için tek resmi teklifin Birmingham'dan geldiği öğrenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Premier Lig'e geri dönmeyi hedefleyen Championship ekibi Birmingham'ın, Vida için Beşiktaş'a 12 milyon poundluk (yaklaşık 13,5 milyon euro) resmi teklif yaptığı belirlendi. Hırvat oyuncuyu 20 milyon euronun üzerinde bir rakama satmayı planlayan siyah-beyazlılar bu teklifi kabul etmedi. Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeyi planlayan Vida'nın da İngiltere 2. Ligi'ne gitmek istemediği kaydedildi.

Hırvat futbolcu için daha önce sözlü önerilerde bulunan Premier Lig'in dev kulüplerinin ise bu tekliflerini resmi olarak Beşiktaş'a iletmedikleri ifade edildi. Başkan Fikret Orman da geçtiğimiz günlerde Vida için resmi teklif almadıklarını açıklamıştı.

Bu arada Fabri'yi Fulham'a gönderen Beşiktaş, Arsenal forması giyen David Ospina ile son kez temas kurdu ancak Kolombiyalı kaleci ile maddi konularda yine anlaşma sağlanamadı. Arsenal'de şans bulamayan 29 yaşındaki file bekçisinin istediği yıllık garanti ücretin siyah-beyazlılar tarafından kabul edilmediği belirlendi.

Ospina defterini henüz kapatmayan Beşiktaş'ın, Tolga Zengin'in performansına göre Ağustos sonuna kadar başarılı kaleciyi kadrosuna katmak için bir kez daha girişimde bulunabileceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş domagoj vida birmingham İngiltere

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yalana bak yalana sanki teklif yapılırken oradaydınız. 12 milyon pound hemde 1 pound 8 tl olmuşken Fikret Orman kendini bile satar. Vida 30 yaşında devre arası satmaya kalksan edeceği ya 3 ya 4 milyon eurodur. Şişirdiler şişirdiler bir tane resmi teklif gelmedi aynı Ozan Tufan gibi. Bu sene bolca maç satar Tr liginde şikeci Vida
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