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Domaniç Dağları'nda kar, buzlanma ve sis etkili oldu

13.01.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Domaniç Dağları'nda kar, buzlanma ve sis etkili oldu

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasında kalan bin 500 rakımlı Domaniç Dağları'nda kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı yer yer tipiye dönüştü. Yollarda kar birikintisi ve buzlanma, bazı bölgelerde sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Karayolları ekipleri greyderler ve kar küreme araçları ile yolu açık tutabilmek için çalışma yaptı.

Yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine ise izin verilmiyor.

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