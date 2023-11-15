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Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yollar sonbaharın renkleriyle buluştu

15.11.2023 13:42 | Son Güncelleme:
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Kütahya ile Bursa'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yollar ve sonbaharın güzellikleri havadan dron ile görüntülendi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne çıkan virajlı yollar, sarı, kırmızı ve kahverengi tonlardaki sonbahar yapraklarıyla kaplandı.

Yolculuk yapanlar, Kütahya'dan Bursa'ya doğru inerken Domaniç Dağları'nın etkileyici manzarasına tanık oluyor.

Doğa tutkunları ve fotoğraf severler için adeta bir cazibe merkezi haline gelen bölge, mevsimsel değişimlerin getirdiği renk çeşitliliğiyle güzel bir atmosfer sunuyor.

Tabiat ve fotoğraf tutkunları bölgeye çeken ormanların göz kamaştıran tonları ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kütahya Domaniç İnegöl sonbahar

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