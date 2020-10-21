Domates salçası ihracatında aslan payı yine Irak'ın

SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'nin domates salçası üreticileri yılın ilk 3 çeyreğinde 101 ülkeye ürün satarken, ihracatın yüzde 62'si Irak pazarına gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-eylül aylarında domates salçası ihracatı, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 4,21 azaldı.

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçeleri başta olmak üzere Türkiye'nin verimli ovalarında yetiştirilen domateslerden yapılan salçaların dış satımı, geçen yılın ilk 3 çeyreğinde 116 milyon 646 bin dolar olarak gerçekleşti. İhracat 2020'nin aynı döneminde 111 milyon 733 bin dolar oldu.

Türkiye'den en fazla domates salçası ihracatı, sektörün ana pazarı konumunda bulunan Irak'a yapıldı. Bu ülkeye dış satım geçen yılın 9 ayına göre yüzde 18,33 gerileyip 69 milyon 449 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Irak'a ihracat gerilemesine karşın, toplam dış satımın yüzde 62,16'sıyla yine de aslan payını oluşturdu.

Yılbaşından itibaren ihracatın artış gösterdiği Almanya, listenin ikinci sırasında yer aldı. Almanya'ya ihracat geçen yılın ocak-eylül dönemine göre bu sene ilk 3 çeyrekte yüzde 153,81 yükselişle 4 milyon 540 bin dolardan, 11 milyon 524 bin dolara çıktı.