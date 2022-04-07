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Domenec Torrent çok iddialı konuştu! ''Fenerbahçe derbisini kesinlikle kazanacağız''

07.04.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe derbisi özelinde açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu'nun durumu ile ilgili de bilgiler veren tecrübeli çalıştırıcı, derbide oynayıp oynayamayacağı hakkında net ifadeler kullandı.

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler söyledi.

"DERBİYİ KESİNLİKLE KAZANACAĞIZ"

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HaberTürk'e konuşan Domenec Torrent, ''Bu maça sadece bu açıdan bakmak yanlış olur. Sezonun kalan diğer maçlarında da takımın kendini kanıtlaması gerekir. Tabii ki bu maç inanılmaz önemli. Barcelona - Real Madrid maçlarıyla çok benzer. Barcelona ve Real Madrid iyi gitmediklerinde El Clasico'yu kazandıklarında sanki sezonu kurtarmış gibi oluyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Biz Fenerbahçe maçını kesinlikle kazanacağız. Tüm gücümüzü vereceğiz. Fakat bir maçla oyuncuların ve kulübün geleceği değişmez. Derbiden hangi sonuç çıkarsa çıksın, sadece bu kulüp için arma için ve Galatasaray taraftarı için tüm maçları kazanmaya çalışmalıyız." dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

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Kerem hakkında bilgilere veren Torrent, ''Şu anda hala antrenmana çıkmadı. Oyuncular milli takımlara gitti. Uzun yolculuklar yaptı. Mesela Türk Milli Takımı her gün çift antrenman yaptı. Bazıları daha fazla antrenman yapar, bazıları daha az. Bazı takımlar topla çalışmaya önem verir, bazıları topsuz antrenmanlara. Mostafa Mohammed ve Feghouli de ülkelerinin milli takımlarından sakatlanarak döndü. Kerem, Karagümrük maçında rahatsızlığından dolayı oyundan çıktı. Karagümrük maçının devre arasında Cicaldau ve Taylan oyundan çıkmak istedi. 15 dakika daha oynamalarını istedim. Kerem'i her gün takip ediyoruz. Umarım derbide oynayabilir. Cuma günü netleşir. Oynayamazsa da farklı çözümler buluruz. Tabii ki de en iyi oyuncularla oynamak isteriz. Ancak bir oyuncunun yokluğunu bahaneye çevirirsek, yanlış yere odaklanmış oluruz." ifadelerini kullandı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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