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Domenec Torrent, Fenerbahçe'nin golüne komik dedi!

10.04.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu. Sarı-lacivertlilerin golünü komik bulan Torrent, "Onların attığı gol değişik ve komikti. Bizim oyuncumuzdan sekti. Sonra onların oyuncusuna geldi. Şans eseri bile diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Domenec Torrent, Fenerbahçe'nin golüne komik dedi!

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

"ONLARIN ATTIĞI GOL KOMİKTİ"

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İspanyol teknik adam yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Dengeli bir maç oldu." dedi.

Fenerbahçe'nin şanslı olduğunu vurgulayan Domenec Torrent "İlk yarıda Fenerbahçe'nin sadece iki pozisyonu vardı. İkinci yarıda güzel baskı yapıyorduk. Onların attığı gol değişik ve komikti. Bizim oyuncumuzdan sekti. Sonra onların oyuncusuna geldi. Şans eseri bile diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

GELECEK SEZON TAKIMDA KALACAK MI?

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Domenec Torrent, "Gelecek konusunda hiç kaygım yok. Ben gelmeden önce de geldikten sonra da bu sezon, kulüp için zor. Örnek olarak da başkanın değişikliğini söyleyebiliriz. Bir sonraki başkanın kim olacağı, benim için önemli değil. Ben, önümüzdeki 6 maçı kazanmaya çalışacağım. Oyunumuz ve ne tip oyunculara ihtiyacımızın olduğu belli. Önemli olan proje. Türkiye'de bir sonraki maçı kazanmak dışında proje yok. Burada olmaktan çok memnunum." dedi.

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