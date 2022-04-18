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Domenec Torrent'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması! ''Sakin ol...''

18.04.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın hocası Domenec Torrent, Kerem Aktürkoğlu ile saha kenarında yaşadığı diyalogla ilgili konuştu.

Domenec Torrent'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması! ''Sakin ol...''
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"SAHA İÇERİSİNDE OLAN, SAHA İÇERİSİNDE KALIR"

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Karşılaşmayı değerlendiren Domenec Torrent "İlk yarı hayal kırıklığı. Oyuncularıma ilk kez 'Hayal kırıklığı yaşıyorum' dedim. Bu kabul edilebilir değil. İki aydır çalıştık ama sahada ilk yarı bunlar yoktu. Zeki oyuncular oldukları için devrede söylediklerimi anladılar. İkinci yarı oynadığımız şekilde oynadık." dedi.

Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan çıktığı sırada kısa bir tartışma yaşadıklarının sorulması üzerine Domenec Torrent "Kerem Aktürkoğlu her maç oynuyor ve üstüne yük biniyor.. Nasıl hissettiğini sordum. Las Vegas'ta olduğu gibi, saha içerisinde olan, saha içerisinde kalır. Arada böyle şeyler oluyor, futbolun parçası. 'Sakin ol, çok iyi oynadın, aklında bu kalsın' dedim." açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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