SPOR

Domenico Tedesco: Birçok Galatasaraylı futbolcuyu takımımda isterdim

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 25.10.2018 01:18 | Son Güncelleme

Schalke 04 Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçta iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Domenico Tedesco: Birçok Galatasaraylı futbolcuyu takımımda isterdim

Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Schalke’de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan 33 yaşındaki teknik adam, “Öncelikle herkese iyi akşamlar. Maç öncesi atmosferden bahsetmiştik. Buna hazırlansak da ilk 5-10 dakika bocaladık. Sonrasında cesur oynadık. Bugün iyi fırsatlar yakaladık. Bugün eğer kazanan taraf biz olsaydık, haksız bir galibiyet almazdık” dedi. Her zaman olumlu düşünen birisi olduğunu söyleyen Tedesco, “Takımımın olumlu performansını konuşmak istiyorum. Taraftara ne kadar iyi futbol oynattığımızı gösterdiğimiz için mutluyum. Bugün 3’lü savunmayla oynadık. Stambouli’yi özlemişiz. Çok cesur oynadı ama galibiyet için yeterli olmadı” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray’da olağanüstü oyuncular var”

Galatasaray’ın kadrosunda olağanüstü oyuncuları olduğunu söyleye Tedesco, “Birkaç oyuncuyu birden isterdim takımımda. Rodrigues ve Eren gibi oyuncuları var. Eren de çok iyi bir maç çıkardı bugün. Bugünkü maç, ligdeki birçok maçın aynası gibi. Bugün yakaladığımız fırsatları değerlendiremediğimiz gibi ligde de pek çok fırsatı değerlendiremiyoruz. Bunları başardığımız zaman üst sıralara doğru tırmanışa geçeceğimize inanıyorum” dedi. Grupta her takımın şansı olduğunun altını çizen Tedesco, “Bence grubun geleceği açık. Kuralar çekildiğinde de böyle olacağını düşünmüştük. Sıkışık bir sonuç bekliyoruz maçlar tamamlandığında. Her takımın şansı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Son olarak genç kaleci Nübel’e değinen Tedesco, “Kalecimizin stres testini geçtiğini söyleyebiliriz. Çok sakin bir kaleci. Hatta her zaman olduğu gibi bugün de sakin şekilde muzunu yedi. İlk yarıdaki müthiş kurtarışın dışında topu oyuna sokarken de çok başarılıydı. Genel olarak sadece kaleciyle değil, takımımla da gurur duyuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

PARTNERAcun Ilıcalı yarışmaları böyle seçiyor! Çok şaşıracaksınızAcun Ilıcalı yarışmaları böyle seçiyor! Çok şaşıracaksınız
Dortmund Atletico'yu dağıttı!Dortmund Atletico'yu dağıttı!
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta başladıŞampiyonlar Ligi'nde 3. hafta başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
schalke 04 Domenico Tedesco

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Ordu İl Yönetimi'nde toplu istifa

AK Parti Ordu İl Yönetimi'nde toplu istifa

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Eksik Aslan 1 puana razı

Eksik Aslan 1 puana razı

Fatih Altaylı: Fenerbahçe UEFA organizasyonlarına katılamayabilir!

Fatih Altaylı: Fenerbahçe UEFA organizasyonlarına katılamayabilir!

Beşiktaş'ta tam 4 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta tam 4 isimle yollar ayrılıyor

Mesut Özil'in arkadaşı olarak nitelendirdiği kanser hastası Charlie hayatını kaybetti

Mesut Özil'in arkadaşı olarak nitelendirdiği kanser hastası Charlie hayatını kaybetti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Domenico Tedesco: Birçok Galatasaraylı futbolcuyu takımımda isterdim

Domenico Tedesco: Birçok Galatasaraylı futbolcuyu takımımda isterdim

Dortmund Atletico'yu dağıttı!

Dortmund Atletico'yu dağıttı!

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta başladı

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta başladı

Roma - CSKA Moskova maçı öncesi yürüyen merdiven çöktü!

Roma - CSKA Moskova maçı öncesi yürüyen merdiven çöktü!

Domenico Tedesco: Fatih Terim'le el sıkışmak çok önemli

Domenico Tedesco: Fatih Terim'le el sıkışmak çok önemli

Devler Ligi'ne şike damgası! Neymar...

Devler Ligi'ne şike damgası! Neymar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.