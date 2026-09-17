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Domenico Tedesco'nun kovulmasının arkasında olay iddia! 'Kafasını duvarlara vuruyor gibiydi'

Fenerbahçe ile yolları ayrıldıktan sonra İtalya Serie A ekibi Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco'nun macerası yalnızca 4 maç sürdü! 4 karşılaşmada sadece 1 puan alabilen genç teknik adamın görevine son verilirken, İtalyan basını sürpriz ayrılığın perde arkasındaki olayları yazdı. Tedesco'nun hem transfer politikası nedeniyle kulüple kavga ettiği hem de soyunma odasının "ağabeylerini" karşısına aldığı iddia edildi.

Domenico Tedesco'nun kovulmasının arkasında olay iddia! 'Kafasını duvarlara vuruyor gibiydi'
Emre Şen

Süper Lig'de Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldıktan sonra İtalya Serie A ekiplerinden Bologna ile el sıkışan teknik direktör Domenico Tedesco, Çizme'de tarihi bir hüsran yaşadı. Takımın başında çıktığı 4 lig maçında yalnızca 1 puan toplayabilen İtalyan asıllı Alman çalıştırıcının görevine jet hızıyla son verildi. İtalyan gazeteci Emmanuele Atturo, Ultimo Uomo'daki 'Tedesco'nun görevden alınması, Bologna için kötü bir işaret' başlıklı analizinde şok ayrılığın perde arkasını gözler önüne serdi.

"TAKIMIN TAKTİK YAPISI VE TRANSFER DÖNEMİ FELAKETTİ"

Domenico Tedesco nun kovulmasının arkasında olay iddia! Kafasını duvarlara vuruyor gibiydi 1

Atturo, Tedesco'nun Bologna'da kendi futbol felsefesini oturtmaya çalışırken kulübün yanlış transfer politikası nedeniyle büyük bir çıkmaza girdiğini belirtti. Tedesco'nun pas oyununa ve oyun kuruculuğa dayalı bir sistem kurmak istediğini vurgulayan İtalyan gazeteci; "Tedesco topla hızlı oynayan bir takım kurmak istiyordu ancak karşısında sadece topsuzken hızlı olan bir takım buldu. Takım sezon başlamadan önce savunmada Lucumì, orta sahada Freuler ve hücumda Castro gibi tüm omurgasını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Ayrıca transfer döneminin son saatlerinde geleceğin üzerine inşa edileceği düşünülen Jonathan Rowe'un satılması ve gelen yeni transferler Artem Dovbyk, Roberto Piccoli ile Marco Libra hamlelerinin takımdaki karmaşayı büyüttüğü aktarıldı.

"BOLOGNA'DA ÇALIŞIRKEN KAFASINI DUVARA VURUYOR GİBİYDİ!"

Domenico Tedesco nun kovulmasının arkasında olay iddia! Kafasını duvarlara vuruyor gibiydi 2

Bologna'nın kalesindeki kronik problemlere ve şanssız gollerle kaybedilen puanlara dikkat çeken Atturo, Tedesco'nun saha içinde yalnız bırakıldığını belirterek, "Bologna rakiplerine verdiği pozisyonların tehlike seviyesine oranla daha fazla gol yedi. Bu şartlar altında Domenico Tedesco için çalışmak kolay değildi. Teknik direktör Bologna için uygun formülü bulmaya çalışırken adeta kafasını duvara vuruyor gibiydi" değerlendirmesinde bulundu.

SOYUNMA ODASINDA BÜYÜK KRİZ: "AĞABEYLERİ KARŞISINA ALDI!"

Domenico Tedesco nun kovulmasının arkasında olay iddia! Kafasını duvarlara vuruyor gibiydi 3

İtalyan basınında yer alan en sarsıcı iddia ise ayrılığın saha dışı nedenlere dayanması oldu. Tedesco'nun Bologna soyunma odasındaki kıdemli oyuncu grubuyla, yani takımın "ağabeyleriyle" büyük bir güç savaşına girdiği ve bu grubu tamamen karşısına aldığı öne sürüldü. Taraftarların zaten tepkili olduğu tecrübeli oyuncularla yaşanan bu gerilimin yanı sıra, Tedesco'nun kulüp yönetimiyle transfer politikası yüzünden şiddetli bir tartışma yaşadığı ve bu krizin ayrılığı kaçınılmaz kıldığı ifade edildi.

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Domenico Tedesco
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