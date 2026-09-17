Trabzonspor, Thomas Reis'ı resmen açıkladı!

Trabzonspor, yeni hocasına kavuştu. Bordo-mavili yönetim, Bulgaristan ekibi Ludogorets'ten ayrılan Alman teknik adam Thomas Reis ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

İMZA TÖRENİ BUGÜN SAAT 15.45'TE!

Karadeniz devinden yapılan resmi açıklamada, Thomas Reis ile her konuda anlaşma sağlandığı ve 52 yaşındaki tecrübeli hoca için bugün saat 15.45'te imza töreni düzenleneceği duyuruldu. Trabzon'a dün ayak basan Alman teknik adam, imzanın ardından vakit kaybetmeden takımın başına geçecek.

SÜPER LİG'E YABANCI DEĞİL: SAMSUNSPOR VE LUDOGORETS GEÇMİŞİ

Teknik direktörlük kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Bochum'da başlayan ve ardından Schalke'yi çalıştıran Thomas Reis, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim. 2024-2026 yılları arasında Samsunspor'un başında görev yapan tecrübeli çalıştırıcı, Kırmızı-Beyazlı ekiple çıktığı 72 resmi maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyetlik bir istatistik yakalayarak dikkat çekmişti. Samsunspor macerasının ardından Bulgaristan'ın dev ekibi Ludogorets'in dümenerine geçen Reis, Trabzonspor'un teklifini kabul ederek Süper Lig'e geri döndü.

İLK ATEŞTEN GÖMLEK GALATASARAY DERBİSİ!

Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörünün Karadeniz'deki ilk sınavı ise adeta bir ateşten gömlek olacak. Thomas Reis, Bordo-Mavili ekibin başında ilk resmi müsabakasına Cumartesi günü Papara Park'ta lider Galatasaray karşısında çıkacak. Dursun Özbek yönetiminin 1 milyon Euro galibiyet primi tanımladığı dev derbide Reis'in sergileyeceği performans, Trabzonspor taraftarları tarafından büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor.