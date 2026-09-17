SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor, Thomas Reis'ı resmen açıkladı!

Trabzonspor, yeni teknik direktörünü resmen duyurdu! Bordo-mavili kulüp, Samsunspor ve son olarak Ludogorets'i çalıştıran Alman teknik adam Thomas Reis ile el sıkıştı. 52 yaşındaki çalıştırıcı için bugün saat 15.45'te imza töreni düzenlenecek.

Trabzonspor, Thomas Reis'ı resmen açıkladı!
Emre Şen

Trabzonspor, yeni hocasına kavuştu. Bordo-mavili yönetim, Bulgaristan ekibi Ludogorets'ten ayrılan Alman teknik adam Thomas Reis ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

İMZA TÖRENİ BUGÜN SAAT 15.45'TE!

Karadeniz devinden yapılan resmi açıklamada, Thomas Reis ile her konuda anlaşma sağlandığı ve 52 yaşındaki tecrübeli hoca için bugün saat 15.45'te imza töreni düzenleneceği duyuruldu. Trabzon'a dün ayak basan Alman teknik adam, imzanın ardından vakit kaybetmeden takımın başına geçecek.

SÜPER LİG'E YABANCI DEĞİL: SAMSUNSPOR VE LUDOGORETS GEÇMİŞİ

Teknik direktörlük kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Bochum'da başlayan ve ardından Schalke'yi çalıştıran Thomas Reis, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim. 2024-2026 yılları arasında Samsunspor'un başında görev yapan tecrübeli çalıştırıcı, Kırmızı-Beyazlı ekiple çıktığı 72 resmi maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyetlik bir istatistik yakalayarak dikkat çekmişti. Samsunspor macerasının ardından Bulgaristan'ın dev ekibi Ludogorets'in dümenerine geçen Reis, Trabzonspor'un teklifini kabul ederek Süper Lig'e geri döndü.

İLK ATEŞTEN GÖMLEK GALATASARAY DERBİSİ!

Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörünün Karadeniz'deki ilk sınavı ise adeta bir ateşten gömlek olacak. Thomas Reis, Bordo-Mavili ekibin başında ilk resmi müsabakasına Cumartesi günü Papara Park'ta lider Galatasaray karşısında çıkacak. Dursun Özbek yönetiminin 1 milyon Euro galibiyet primi tanımladığı dev derbide Reis'in sergileyeceği performans, Trabzonspor taraftarları tarafından büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Cezası bitiyordu...Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Cezası bitiyordu...
Domenico Tedesco'nun kovulmasının arkasında olay iddia! 'Kafasını duvarlara vuruyor gibiydi'Domenico Tedesco'nun kovulmasının arkasında olay iddia! 'Kafasını duvarlara vuruyor gibiydi'
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Thomas Reis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İfadeleriyle tüm Türkiye’de infial yaratan anne ve baba tutuklandı

İfadeleriyle tüm Türkiye’de infial yaratan anne ve baba tutuklandı

Rusya dünyaya duyurdu: "Doğrudan savaş ilanı olur"

Rusya dünyaya duyurdu: "Doğrudan savaş ilanı olur"

Aziz Yıldırım'dan Emre Bol'a sert tepki! "Önce bunun hesabını ver"

Aziz Yıldırım'dan Emre Bol'a sert tepki! "Önce bunun hesabını ver"

Konserde tacize uğradı, korumalara bağardı! "Herif her tarafımı elledi"

Konserde tacize uğradı, korumalara bağardı! "Herif her tarafımı elledi"

Tapu işlemlerinde yeni dönem: 1 Ekim'de değişiyor

Tapu işlemlerinde yeni dönem: 1 Ekim'de değişiyor

Tarladan 5 TL'ye çıkıyor, vatandaşa gelene kadar 100 TL oluyor

Tarladan 5 TL'ye çıkıyor, vatandaşa gelene kadar 100 TL oluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.