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Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Cezası bitiyordu...

Gaziantep FK beraberliği ve puan kayıplarıyla çalkalanan Fenerbahçe'de moral depolatacak gelişme! Hak mahrumiyeti cezası 1 Ekim'de tamamlanacak olan tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, milli aranın ardından takıma katılıyor. İsmail Kartal'ın soyunma odasındaki en büyük kozu olmaya hazırlanan tecrübeli ismin dönüş tarihi netleşti.

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı! Cezası bitiyordu...
Emre Şen
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerek 11. sıraya gerileyen ve saha içi organizasyon sıkıntılarıyla boğuşan Fenerbahçe'de gözler, takıma katılacak kilit isimlere çevrildi. Cezası nedeniyle haftalardır yeşil sahalardan uzak kalan ve eksikliği özellikle orta sahadaki direnç noktasında hissedilen Mert Hakan Yandaş için geri sayımda son viraja girildi.

CEZA BİTİYOR, FORMA HASRETİ SON BULUYOR

Fenerbahçe den Mert Hakan Yandaş kararı! Cezası bitiyordu... 1

TFF tarafından verilen hak mahrumiyeti cezası nedeniyle ligde ve kupa kulvarında takımını yalnız bırakmak zorunda kalan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun cezası 1 Ekim itibarıyla resmen sona eriyor. Cezalı olduğu süreçte temposunu düşürmemek adına tesislerde özel program dahilinde çalışan deneyimli futbolcunun fiziksel olarak tam kapasiteye ulaştığı öğrenildi.

İSMAİL KARTAL'IN SAHADAKİ VE SOYUNMA ODASINDAKİ LİDERİ

Fenerbahçe den Mert Hakan Yandaş kararı! Cezası bitiyordu... 2

Orta sahada yaşanan yaratıcılık ve dinamizm sorununu çözmek için kadroda neşter operasyonuna hazırlanan teknik direktör İsmail Kartal, Mert Hakan Yandaş'ın dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor. Milli maç arasının ardından A takımla çalışmalara eksiksiz başlayacak olan Mert Hakan'ın, hem saha içi mücadele hırsı hem de soyunma odasındaki takımı toparlayıcı lider kimliğiyle sarı-lacivertli ekibe büyük bir moral ve ivme kazandırması hedefleniyor.

Milli aradan sonra yoğun bir maç trafiğine girecek olan Fenerbahçe'de, Mert Hakan'ın kadroya dahil olmasıyla birlikte orta sahadaki forma rekabetinin yeniden kızışması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş fenerbahçe
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